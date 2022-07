Este es el motivo por el que Patricia Pardo se sintió traicionada por Ana María Aldón

Ana María Aldón sigue estando en boca de todos. La supuesta crisis que atraviesa su matrimonio da mucho que hablar en las revistas del corazón y las tertulias televisadas, por mucho que pese al torero Ortega Cano. De hecho, es la propia diseñadora quien alimenta los rumores de distanciamiento con las declaraciones que vierte vía entrevista exclusiva o desde el plató de “Viva la vida”, donde trabajaba hasta el pasado fin de semana, cuando el formato emitió su último episodio tras ser cancelado.

Como no podía ser de otra forma, en el espacio rosa de “El programa del verano” también se han referido a las polémicas que salpican a Ana María Aldón, Ortega Cano y el resto de su familia, y ha sido entonces cuando la presentadora Patricia Pardo ha hecho un comentario que ha dejado a buena parte de los espectadores con la boca abierta. “¿Nos da tiempo a hablar de Ana María Aldón? Me temo que sí, ¿no?”, ha expresado la periodista. Sus compañeros y la audiencia se preguntaban por qué “teme” pronunciarse sobre la modista andaluza, y ella no ha tenido reparo alguno en explicar que está disgustada porque que no se portó del todo bien con ella, según su punto de vista.

Ana María Aldón en "Déjate querer" FOTO: La Razón Mediaset

“Me ha traicionado un poquito y te cuento el porqué. El año pasado, y tengo testigos, la defendí mucho, y luego ella hizo ‘la trece, catorce’ y ‘donde dije digo, digo Diego’. Y me sentó un poquito mal, tengo la espinita clavada”, ha explicado Patricia Pardo, aunque sin entrar en muchos más detalles.

Lo cierto es que, en las últimas semanas, Ana María Aldón parece haberse ganado unos cuantos enemigos, empezando por la propia familia de su esposo. Se conoce que la relación con sus cuñados no es del todo buena, pero ahora también ha extendido esas tensiones a Gloria Camila, de quien se ha distanciado desde que ambas se dedicaron algunos reproches desde los respectivos programas de televisión en los que trabajaban: “Viva la vida” y “Ya son las ocho”.