La jugada maestra de Ortega Cano y Gloria Camila contra Ana María Aldón

Ortega Cano y Ana María Aldón están pasando por su peor momento sentimental. Tras semanas de rumores y de especulaciones, es más que evidente que existe una grandísima crisis en el matrimonio. La diseñadora, que ha regresado hoy a su puesto de trabajo en ‘Viva la vida’, se ha sentado a dar la cara y a responder a todas las incógnitas sobre el futuro de su matrimonio. Lo que ha llamado la atención en estos últimos días ha sido que, mientras ella estaba en Costa Ballena, el diestro ha permanecido en su vivienda madrileña y, una vez que ella ha regresado, el torero ha hecho las maletas y ha puesto rumbo a la casa de verano para no coincidir en ningún momento en el mismo sitio.

Hace unos días, Ortega Cano estallaba en directo en su última intervención en ‘Sálvame’ y aseguraba estar “harto” y de “no tener fuerzas” por este conflicto. Gloria Camila, por su parte, no responde a ninguna pregunta de la prensa pero si que deja caer a través de su cuenta de ‘Instagram’ algunas indirectas sobre lo que está ocurriendo en su familia. La mala relación entre la hija del torero con la mujer de su padre y su hija Gemma es más que evidente y ha sido uno de los muchos factores que seguro ha hecho mella en el matrimonio.

José Ortega Cano, Ana Maria Aldón y Gloria Camila FOTO: UAT GTRES

Muchos colaboradores aseguran que Ana María Aldón está buscando un nuevo hogar en Madrid lejos de la vivienda familiar. Pero hay algo que ha cambiado todo. Según ‘Socialité', parece ser el torero ha decidido que Gloria Camila gestiones todos sus bienes económicos y esto no le ha sentado nada bien a la diseñadora de moda: “Ana María quiere estar segura de que su hijo tenga un buen futuro y no se vea perjudicado si en la herencia de su padre no sale bien parado”, relatan desde el programa de Mediaset.

Según parece, esta jugada en el terreno económico ha hecho creer a Ana María Aldón que Gloria Camila sería la gran beneficiada de la herencia tras la muerte del torero y el hijo que ambos tienen en común saldría damnificado. Esta información, según ‘Socialité', viene del entorno cercano de Ortega Cano y habría sido un punto de inflexión en el matrimonio del diestro y de la diseñadora.