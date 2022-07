Ana María Aldón, tajante, sobre la familia de Ortega Cano: “Yo no le tengo miedo a nadie. Le tengo respeto”

Hoy es el último programa de ‘Viva la vida’ y el plato fuerte de la tarde era la reaparición de Ana María Aldón tras la polémica semana que ha pasado el matrimonio. Ortega Cano entraba en directo en ‘Sálvame’ y explotaba contra todos los colaboradores, acusándoles de que iban a acabar con él si seguían comportándose así con él. Después de esta histórica conexión. su mujer ha vuelto a su programa a dar la cara por el clan y aclarar algunas de las cuestiones que han surgido en torno a relación.

Ana María Aldón, como nos tiene acostumbrados, sin pelos en la lengua, ha respondido a cada una de las preguntas que le han hecho sus compañeros y ha aclarado que, a día de hoy, siguen siendo un matrimonio, a pesar de estar pasando por un buen momento. “Todavía somos marido y mujer. Si se solucionan las cosas, muy bien. Y si no, seremos nosotros los que lo digamos”. Además, ha asegurado que siguen bajo el mismo techo y que la casa de Costa Ballena es del torero. Ella tiene la suya propia en Sanlúcar pero van a estar en la vivienda del diestro. Según ha relatado, él se ha desplazado ahora para la costa y cuando ella regrese a la playa, convivirán juntos en el mismo techo con su hijo pequeño. “Seguimos en la misma casa y ahora mismo mi prioridad soy yo. Si tenemos que dar información lo haremos nosotros”, decía tajante Ana María Aldón a sus compañeros.

Ana María Aldón y Ortega Cano FOTO: Gtres

Respecto al monumental enfado de Ortega Cano esta semana con la prensa, entiende que haya explotado después de meses de especulaciones e informaciones falsas.: “La realidad es mía y la de mi marido en este caso. Lo demás son todo opiniones”, zanjaba la diseñadora de moda. “Mi marido se enfada porque las informaciones que están saliendo no son reales. Todavía somos marido y mujer y aunque no lo crean estamos en el mismo techo”, sentenciaba.

Cuando le han preguntado sobre si se siente decepcionada o no con la actitud que ha tomado su marido durante este tiempo, la diseñadora también ha sido muy clara: “No, no tengo decepción porque lo conozco a él y cada uno tiene una manera de ser. Siempre ha sido así. Yo no lo voy a cambiar ni se lo voy a pedir”. Así, terminaba con cualquier tipo de rumor sobre ellos y sobre su matrimonio y ha lanzado un mensaje muy claro a los que la critican por hablar de su familia: “Si todo el mundo puede hablar de mi vida, ¿por qué yo no?”. Para terminar, ha querido dejar muy claro que no le tiene miedo a nadie de la familia de su marido: “Yo no le tengo miedo a nadie, le tengo respeto”.