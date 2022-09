Los 5 contundentes mensajes que Tamara Falcó dejo claros en “El Hormiguero”

Tamra Falcó ha vuelto a “El Hormiguero”, aunque su última visita nada ha tenido que ver con la anterior. Mientras que la semana pasada celebraba que se acababa de comprometer con Íñigo Onieva, en esa ocasión ha tenido que explicar cómo se gestó su traumática ruptura, después de que se publicara un vídeo en el que el empresario aparece besando a otra mujer. Como siempre, la marquesa de Griñón no se dejó nada en el tintero y, de su intervención, se pueden destacar 5 contundentes mensajes:

1. No hago lo que dice mi madre

Tamara Falcó e Isabel Preysler FOTO: @tamara_falco

Tamara Falcó e Isabel Preysler están muy unidas, y aunque la llamada “Reina de corazones” puede aconsejar a su hija, la marquesa de Griñón demostró ayer que es independiente y que no siempre sigue el camino marcado por su madre. De hecho, a la ex de Carlos Falcó nunca le gustó Íñigo Onieva para su heredera, y por más veces que se lo decía, esta apostaba todo por su relación.

2. Íñigo mintió desde el principio

Tamara Falcó e Íñigo Onieva FOTO: UAT GTRES

La influencer relató cómo se enteró de la publicación del vídeo de su pareja con otra mujer y aclaró que el asunto fue cobrando importancia en cuestión de pocas horas. Primero, fue el propio Onieva quien confesó a Falcó que esas imágenes estaban circulando, pero le mintió asegurando que se grabaron en 2019, la excusa que mantuvo hasta que la verdad cayó por su propio peso. Desde el minuto 1 de la polémica, Íñigo intentó mentir a Tamara.

3. La importancia de los seres queridos

Ni que decir tiene que han sido momentos especialmente complicados para Tamara Falcó, en los que, por fortuna, ha contado con el apoyo de su familia y seres queridos. Ella misma relató en “El Hormiguero” que, cuando vio que la versión de Íñigo Onieva no se sostenía, lo único que quería era marcharse de la vivienda que compartían en Madrid para refugiarse en la célebre “Villameona”, la mansión Preysler. “Dije: ‘Aquí no voy a pasar todo el día, entre los periodistas y este señor con el que no sé si tengo algo en común’. Dejé el anillo en la mesa, cogí a mis perras, vino una amiga a por mí, me fui a casa de mi madre y ya empezó a salir todo”, recordó.

4. Ante todo, profesionalidad

Tamara Falcó se enfrenta a la prensa tras el escándalo FOTO: José Oliva Europa Press

Tamara Falcó ya dejó claro en su primera aparición ante los medios tras la polémica que no iba a dejar de trabajar por muy fuerte que fuera el escándalo. “Si me va mal en lo personal, al menos voy a disfrutar que va bien en lo otro”, señaló. Ayer, durante su visita en “El Hormiguero” volvió a reafirmarse como una profesional de los medios, abriéndose al público en sus peores momentos y regalando curiosidades que otros personajes de la farándula no soltarían sin una buena cantidad de dinero de por medio. La marquesa se debe a su público.

5. No habrá reconciliación

La marquesa de Griñón, Tamara Falcó FOTO: IG Tamará Falcó IG Tamará Falcó

Mucho se ha especulado sobre la posibilidad de que Tamara Falcó dé una segunda oportunidad a Íñigo Onieva, pero parece que la marquesa no está dispuesta a admitir al empresario de nuevo en su vida. “Para los cuernos soy muy cuadriculada”, sentenció en su primera intervención ante los medios, y en “El Hormiguero” volvió a dejar claro lo profundamente decepcionada que está con el que ella creía el hombre de su vida: “Esto es como un espejo al que le has dado un martillazo. Tuve que retratar a una persona con la que no sabía que me iba a casar”.