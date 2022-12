Paz Padilla, en busca y captura en “Sálvame” tras su tenso encuentro con Belén Esteban

Paz Padilla ha vuelto a Telecinco tras su polémico despido, que llegó a consecuencia de su tenso enfrentamiento con Belén Esteban en “Sálvame”. La presentadora se molestó tanto con la colaboradora que abandonó su puesto de trabajo, razón que la cadena entendió como suficiente para echarla. Sin embargo, y tras llegar a un acuerdo para no acabar en los tribunales, la gaditana fue readmitida.

Aunque todavía se desconoce en qué programa ha sido ubicada y en qué condiciones, Paz Padilla ya se ha presentado en los estudios de Mediaset para grabar unas promociones navideñas que se emitirán próximamente. Allí se ha encontrado con algunos de sus viejos compañeros de “Sálvame”, incluida Belén Esteban, a la que, según la de Paracuellos, no ha saludado.

La actriz Paz Padilla FOTO: José Oliva Europa Press

La tertuliana está segura de que Paz Padilla la ha visto y le ha negado el saludo, una actitud que ella ha copiado. “Yo tampoco la he saludado. Yo, cuando entro a una sala, saludo a todo el mundo, pero ella... Yo le hubiera dado dos besos y le hubiera preguntado que cómo le iba todo, pero no iba a forzar algo que no ha salido”, ha explicado Belén Esteban.

Ante esta situación, “Sálvame” ha puesto a Paz Padilla en busca y captura y Adela González se ha paseado por todos los pasillos de Telecinco para encontrar a su predecesora y que se explique en pleno directo. Además, la nueva presentadora ha echado un cable a la humorista y asegura que ha sido muy simpática y amable con todo el mundo, por lo que le extraña que haya negado el saludo a Belén Esteban.