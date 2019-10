Violeta Mangriñán, ex tronista y participante de Supervivientes 2018, es a sus 25 años, una de las mujeres más polémicas que ha pisado los platós de Telecinco. Antes de hacerse famosa, la de Castellón estudiaba administración de empresas, estudios que dejó para probar suerte como Técnico Higienista Bucodental. Su vida dió un giro de 180 grados cuando en 2018 se dio a conocer en el trono de Mujeres y Hombres y Viceversa en 2018. Allí comenzó una complicada relación con Julen, a quién traicionó durante su participación en Supervivientes 2019, acostándose con otro participante, Fabio. Violeta, probablemente, no podía aguantar el concurso sin dar rienda suelta a su fogosidad y ahora entendemos el porqué.

Las imágenes que escandalizaron a la audiencia del reality, en las que se les veía practicando sexo en la isla, eran totalmente explícitas. Los concursantes olvidaron la presencia de las cámaras del concurso y sin ningún pudor mantuvieron relaciones sexuales frente al objetivo de una cámara nocturna. Los gemidos de la ex viceversa impactaron a propios y extraños, y el vídeo se viralizó en las redes. Tras su expulsión, Violeta no pareció escandalizada ni arrepentida por haberse dejado llevar por sus sentimientos e instintos.

Por eso ha nadie le ha extrañado que la ex viceversa haya compartido sus gustos sexuales con los seguidores de Ultravioleta, su canal en Mtmad. Y es que para ella, “hablar de sexo es algo súper natural: yo soy una persona que necesita correrse todos los días". Asegura que es muy sexual y que no puede renunciar al sexo, ni siquiera un día: "A mí me gusta mucho darme amor a mí misma. Soy una chica muy sexual y necesito tener, al menos, un orgasmo diario. Evidentemente hay días en los que, por motivos varios, no se puede, pero ese día lo noto".

Asegura estar muy satisfecha en el terreno erótico con su pareja, Fabio Colloricchio, no concibe empezar el día sin sexo: "Yo por ejemplo no tomo café. Hay personas que dicen que lo necesitan para arrancar el día... pues a mí me pasa igual con esto. Yo antiguamente, cuando a lo mejor no tenía novio, yo me hacía mis cosas por la mañana y por la noche, y así poder funcionar, porque si no lo hacía, no arrancaba el día".

Y por sí algunos de sus seguidores encuentran fuertes sus declaraciones, advierte: "Tampoco vayáis de frígidos ahora y os llevéis las manos a la cabeza, ¡que estamos en el siglo XXI!. A nadie le amarga un dulce, y yo soy de dulce todos los días".