«Comprometidos con el medio ambiente y la innovación. Buscando siempre la excelencia en nuestro trabajo”

Los objetivos S. A. Agricultores de la Vega Baja (SAV) han ido evolucionando desde la recuperación, el reciclaje y la minimización en producción de residuos hasta el principal objetivo actual de sostenibilidad. Esta se ha convertido en una constante en los procesos desarrollados por la empresa, garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, preservación del medio ambiente y bienestar social, consolidando su posición como organización responsable, eficiente, y competitiva, comprometida con la excelencia socio-laboral, medioambiental y la innovación. El objetivo de SAV es continuar creciendo conforme a estos valores. Con ello, el principal reto global de SAV es ayudar a transformar las ciudades en espacios más eficientes y sostenibles para su ciudadanía, explica Ricardo Martínez, Director General de SAV.

Ya desde sus orígenes como agricultores de la huerta de Valencia, hace ahora más de 100 años, saben la importancia de realizar una adecuada gestión de los recursos naturales. Hoy en día continúan entendiendo que el progreso lleva asociado la preservación del medio ambiente y la buena gestión de los recursos por lo que integran en los planes estratégicos empresariales políticas que van asociadas a un desarrollo sostenible y bajo las directrices de su Código Ético. Estos principios y pilares guían los servicios profesionales, la empresa y son el referente de toda la organización.

Los compromisos de la empresa se materializan públicamente con la consecución y mantenimiento de Certificaciones otorgadas por prestigiosos organismos internacionales independientes y acreditados, como: ISO9001, ISO14001, Registro EMAS nº ES-CV-000049 , OHSAS18001, Inscripción de la Huella de Carbono, Inscripción de la Huella Hídrica en el ámbito de parques y jardines, y con su compromiso con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

Para evitar y minimizar la transmisión del Covid-19 entre los trabajadores de SAV, considerados como servicio esencial, el 10 de marzo la empresa comenzó a limitar el acceso a los parques y a los centros de trabajo. Los pases de lista se realizan al aire libre, por segmentos de trabajadores espaciados por 10 minutos y con señales para mantener la distancia de seguridad. Los trabajadores entran de cinco en cinco a los parques y la salida también se produce de forma escalonada. En limpieza barrido manual se deja el 50% de la plantilla en cada turno, distribuyéndose la totalidad de la plantilla entre turno de mañana y de tarde. Se prohíbe que los trabajadores se agrupen para respetar distancia de seguridad de entre uno y dos metros.

En esta línea, la empresa intensificó la limpieza de zonas comunes frecuentadas por más personal y el aforo de comedor y vestuarios ha quedado limitado a cinco personas. Los trabajadores cuentan con toallitas para la limpieza individual de los mandos del vehículo, así como guantes para entrar en aseos públicos o similares. Además, mandos intermedios, superiores y comités de empresa están al tanto de la situación.

SAV también esta trabajando durante esta crisis desinfectando y retirando residuos sanitarios en residencias de ancianos infectadas solicitado por los ayuntamientos de diferentes municipios. Para la protección de los empleados, se les han entregado equipos de protección individual (EPIS). También han cambiado los métodos de trabajo: en la recogida de muebles y enseres se desinfectan previamente a su carga en el camión con soluciones de lejía.

Los trabajadores se desplazan dos por vehículo y gracias a la colaboración de sus compañeros de costura, se realizan 4.000 mascarillas que se entregan a la totalidad del personal. Por otra parte, realizan recordatorios periódicos de las medidas higiénicas tanto de forma verbal, en cartelería y en el portal del empleado.

Organización de la plantilla

En La Devesa del Saler solo hay una persona trabajando (había 26). La plantilla de recogida, limpieza y depuración de aguas se encuentra trabajando en su totalidad. En oficinas hay teletrabajo en algunos puestos, donde se han adoptado jornadas intensivas de verano (de 8.00 a 15:00h). En Jardines se ha trabajado al 100% salvo los días del Permiso Retribuido Recuperable, en que se organizaron servicios mínimos y como medida de prevención, se procedió a escalonar turnos de entrada y salida, explica SAV.

La plantilla de la sección de Gestión de Cementerios ha vivido experiencias muy duras, sobre todo en los momentos en que se notaba el incremento de los servicios de inhumación en relación a la media de otros años, añadido a que por orden del ministerio de Sanidad no se podía autorizar la entrada a más de tres familiares. No obstante, gracias a la experiencia y profesionalidad de los operarios, se han cumplido con todos los trabajos sin demoras y con el máximo respeto y comprensión a los familiares. La empresa señala, además, que no han tenido ningún positivo en Covid-19 entre sus empleados.

La limpieza viaria se ha concentrado sobre todo en las zonas más transitadas como supermercados, centro de salud, hospitales, tiendas de alimentación y zonas de paso, aumentando el baldeo para desinfectar de manera más eficaz y la desinfección de todo tipo de mobiliario urbano.

El éxito de SAV está estrechamente relacionado con el talento, la motivación y el desarrollo de su equipo humano. En este momento de tanta dificultad, es justo, donde más se destaca el esfuerzo y la motivación de su equipo humano demostrando la valía, para hacer frente este enemigo invisible, explica Ricardo Martínez. Por su parte, como empresa han hecho un esfuerzo, para dotar desde el primer momento a su plantilla con los EPIS específicos para trabajar de forma segura. Desde SAV, quieren agradecer el apoyo de la ciudadanía que les han hecho llegar mensajes de agradecimiento y ánimo.