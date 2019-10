Hacia el entendimiento intergeneracional

Es frecuente ver cómo se habla cada vez más del talento joven, de las habilidades digitales requeridas a las nuevas generaciones para el acceso al mercado laboral o de la transformación tecnológica que sigue sacudiendo a todas las organizaciones. Ahora bien, ¿qué hay de la convivencia generacional que se producen en las empresas? ¿Cómo afecta a la relación entre Generación Z y Baby Boomers trabajando en la misma compañía?

Partiendo de la base de que la preparación de cada uno es diferente por motivos puramente temporales, la mentalidad de las diferentes generaciones sobre cómo ven el trabajo es un reto importante al que deben responder las empresas para lograr equipos de trabajo homogéneos y efectivos. La mayor diferencia entre trabajadores de distintas épocas no estriba en haber sido formados con enciclopedias o con entornos virtuales de aprendizaje, ni tampoco en la convivencia en un mundo predominantemente analógico o uno digital, sino en cuáles son las expectativas que cada uno de los trabajadores tiene sobre el trabajo que va a desempeñar.

Por ejemplo, es probable que un plan de flexibilidad horaria no suscite ningún tipo de motivación en alguien que nació en la década de los 60 (conocidos como baby boomers), al igual que tampoco será un gran aliciente para alguien nacido en los 90 tener acceso a un plan de crecimiento profesional para pertenecer toda la vida a la misma empresa. Esto es porque la mentalidad de las generaciones más adultas siempre ha apostado por mejorar a base de méritos dentro de la misma empresa, de ir creciendo como profesionales desempeñando un puesto de trabajo conocido y que les permita progresar.

Sin embargo, y debido más a la situación del mercado laboral de hace una década hacia aquí que a sus propias preferencias, los jóvenes tienen en la cabeza un mundo de posibilidades infinitas cuando piensan en su futuro laboral. Saben que es difícil definir un futuro laboral en una misma empresa y ya tienen la mente enfocada en las posibilidades de cambio y adaptación que necesitarán desarrollar.

Por supuesto, hay diferencias en la concepción del trabajo, un aspecto que está íntimamente relacionado con la concepción del estilo de vida. La digitalización cambió mucho el entorno laboral y cambió mucho las necesidades de las empresas con respecto a sus trabajadores. A día de hoy, ¿necesita una empresa que todos sus trabajadores estén en la oficina? En ciertos trabajos donde la mano de obra es imprescindible sí, pero habrá otros muchos casos en los que no. La era digital permite un entorno laboral en el que los trabajadores están conectados sin necesidad de estar en la misma oficina, algo que valoran enormemente las nuevas generaciones.

De hecho no hace falta ni estar en la misma ciudad. Ahí es donde nacen las peticiones de gran parte de los jóvenes de que en las empresas se permita el trabajo en remoto. Trabajar en remoto es trabajar desde casa, pero de la misma forma que si estuvieras en la oficina. En remoto los trabajadores también cumplen sus horarios y llegan a sus objetivos, solo que la digitalización hace que la presencia en un lugar físico concreto no sea necesaria. Si bien entre los trabajadores jóvenes se ve algo normal, esto parecería una locura si se hubiera planteado hace 40 años.

En esta línea, también hay diferencias de conceptos en los jóvenes y los más adultos en cuanto a la movilidad internacional. Es cierto que podía verse como algo dramático hace unos cuantos años, hoy en día se tarda prácticamente lo mismo en moverse por el interior de España, que entre nuestro país y países vecinos de Europa o del mundo. De hecho, los vuelos internacionales de corta distancia suelen salir hasta más baratos que dentro del propio país. Los jóvenes no tienen, en su mayoría, miedo a abandonar el país en busca de nuevas o mejores oportunidades. Eso sí, tal vez este cambio haya sido más fruto de un nefasto periodo económico en España que de un proceso generacional. Sea como sea, la mentalidad no es la misma y las distancias no son tan largas como hace 40 años.

Es cierto también que, debido a las condiciones laborales, las familias se forman más tarde que décadas atrás. En la actualidad son muchos los jóvenes que necesitan el pluriempleo para independizarse económicamente de sus familias, un aspecto que hace más difícil poder conciliar la vida laboral con la vida familiar. La consecuencia directa es que las familias se forman cada vez más tarde, pues pasan más años hasta que los trabajadores están asentados y disponen de la economía, la estabilidad laboral y el tiempo para tener una vida con su pareja y formar una familia.

Hacia el entendimiento intergeneracional

Una ventaja que tienen los jóvenes en el entorno actual es que ya han nacido en el mundo digital. A los adultos la digitalización les ha cogido en una edad más avanzada, en la que ya habían terminado sus estudios y sabían desempeñar las funciones de la manera en la que habían aprendido, mucho más analógica. Sin embargo, se han tenido que adaptar a las nuevas herramientas digitales para no quedarse atrás. Los jóvenes, la mayoría de ellos nativos digitales, utilizan las nuevas tecnologías de manera innata, y en su mente saben que la formación, a día de hoy, es un proceso constante debido al ritmo imparable con el que se suceden las innovaciones.

Las diferencias son muchas. Eso sí, no podemos olvidar que la diversidad es riqueza y que trabajando todos juntos, aportando lo mejor de nosotros en aquellos puntos donde seamos más fuertes, es la forma de hacer que una empresa sea mucho más que una empresa. La retroalimentación entre diferentes perfiles con edad variada fomenta que todos aprendamos de todos, que sepamos valorar al resto de compañeros apreciando todas las cosas buenas que nos pueden aportar, aunque sean completamente diferentes a las que aportemos nosotros mismos.“