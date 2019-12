«En Taiwán hemos desvinculado la actividad económica con las emisiones»

Una delegación de la República de China (Taiwán) se ha desplazado hasta Madrid con motivo de la Cumbre del Clima de Naciones Unidas. Sin embargo, no podrá firmar ninguno de los mecanismos que se acuerden, debido al veto de Pekín a que la pequeña isla participe en los organismos internacionales. En una entrevista con LA RAZÓN, Tzi Chin Chang, el ministro de Medioambiente taiwanés, reconoce que «China continental ha puesto todo tipo de obstáculos a la participación completa de Taiwán en la COP25». Con todo, Chang asegura que realizan todo tipo de esfuerzos para reducir la contaminación y las emisiones.

¿Ha presionado China a la ONU para que Taiwán no pueda participar en la Conferencia de la ONU sobre cambio climático?

Siempre nos hemos enfrentado a una presión política por parte del Gobierno de China. Me parece que la lucha contra el cambio climático es algo mundial. Todos los países tenemos que trabajar juntos en la misma. Bajo la presión de China, nosotros no podemos ni siquiera firmar ningún documento ni podemos participar de una manera pragmática en esta cumbre. Es una lástima no poder formar parte de esta Cumbre del Clima.

¿Asumirá Taiwán las conclusiones de la COP25?

Como nosotros no formamos parte de esta Cumbre de Cambio Climático, tampoco podemos firmar nada en relación a esta organización. Aun así, hemos dedicado todos los esfuerzos para poder llegar a las metas establecidas en el Acuerdo de París. En 2015, ilegalizamos ciertas medidas aprobando un acta de reducción de emisiones de efecto invernadero.

China es uno de los países que más contamina del mundo. ¿Les preocupa a los taiwaneses estar tan cerca de un gigante tan contaminante, que tanto CO2 genera?

Lleva preocupando durante años. La distancia entre China y Taiwán es muy corta. Cada vez que estamos en otoño e invierno, suelen quemar carbón para calentarse. Pero ese consumo del carbón, con el viento, también llega a Taiwán. Por lo tanto, China es una de las razones que contamina la calidad de nuestro aire. Tenemos una estación de medición, a más de 3.000 metros de altura, e incluso ahí se registra la contaminación de China continental.

China contamina su aire y, sin embargo, presiona para que Taiwán no pueda luchar, al igual que el resto de países de la ONU, contra la emergencia climática. ¿Cómo lo lleva como ministro?

La verdad que me parece que no es justo para Taiwán. No solo no podemos participar en la lucha contra cambio climático, también nos impide la contribución de Taiwán a la comunidad internacional. Además, hay ciertos mecanismos y planes por esta cumbre del cambio climático que tampoco podemos usar ni implementar en nuestras leyes. Me parece sumamente injusto. Aun así, hemos legalizado muchas actos y planes relacionadas con los gases invernadero para llegar a la meta de la reducción de emisiones. Prácticamente estamos trabajando con nuestros propios esfuerzos. Para 2050, tenemos la expectativa de reducir las emisiones a un 50% del nivel de 2015. Queremos revisar los resultados cada cinco años. Además, esperamos que en 2030 podamos eliminar un 20%. Ya hemos desvinculado la actividad económica de Taiwán con la emisión de CO2. No somos como antes, que a más desarrollo económico, más emisiones. Hay una desvinculación. Estamos al 0,1%, casi al mismo nivel que Japón. Mientras que China casi llega al 5%. Singapur y Corea del Sur también han avanzado a este respecto. Aunque no podamos participar en la COP25, impedidos por China continental, tenemos ciertos avances sobre la reducción de emisión de gases.

La tendencia en la región es a la baja, pero en su gráfico China sube...

Claro. Nosotros usamos una mejor tecnología para minimizar la emisión de carbono, reciclar los deshechos, el rehusar el recurso del agua, mientras China es todavía una economía que busca el mayor crecimiento económico y a más desarrollo, más emisiones.

En enero hay elecciones en Taiwán, ¿es la emergencia climática uno de los temas que más preocupa a los taiwaneses? ¿Se está tratando este asunto en la campaña?

La verdad es que es un tema que preocupa no solo en campaña, sino a todos los ciudadanos de Taiwán. El 90% de nuestra energía es importada de otros países. Entre ellos se encuentra el mayor porcentaje de energía combustible fósil. La reducción es un tema muy importante.Asimismo, para esta reducción, para 2025 queremos que de toda nuestra energía, el 20% provenga de las renovables. Esperamos reducir el uso del carbón un 27% menos. Además, queremos vivir en una tierra sin energía nuclear, por lo que poco a poco estamos paralizando el funcionamiento de las tres plantas nucleares en Taiwán. Mientras tanto hay que buscar alternativas como el gas natural y otras renovables. Es nuestra meta a largo plazo. Hay bastante debate a este respecto en campaña. La gente quiere tener energías renovables cuanto antes y quiere saber qué alternativas tenemos al uso del carbón.