El peligroso aumento del racismo en Alemania

En una entrevista con LA RAZÓN, la profesora de la Universidad del Sur de Dinamarca, Katarzyna Stoklosa, explica el riesgo que representa la nueva ola de ataques xenófobos para Alemania, y plantea las posibles vías de las que disponen las autoridades para prevenir que se repitan atentados como el que vivió la ciudad de Hanau la semana pasada, donde murieron 9 personas.

¿El aumento de ataques de naturaleza xenófoba tiene conexión con el crecimiento de las formaciones de extrema derecha?

Creo que, aunque el discurso de estas personas pueda tener mucho en común con el de partidos como Alternativa para Alemania (AfD), no sería justo culpar a esta formación por lo sucedido en Hanau. El atentado lo realizó una persona claramente enferma. Como hay en otras muchas partes del mundo en las que no existen estas opciones políticas. Lo que sí está claro es que el discurso xenófobo cada vez se expresa de una forma más abierta. Una novedad para la región occidental de Alemania. El Este estuvo más aislado del exterior hasta la reunificación, por lo que tenían menos experiencia conviviendo con extranjeros y se sintieron mucho menos censurados al hablar abiertamente. En el Oeste, en cambio, se sintieron más culpables por el pasado alemán y no expresaban esas ideas, aunque las tuvieran.

¿Podría aumentar este tendencia criminal?

Sí, creo que vienen tiempos difíciles. El debate ya está entre los ciudadanos europeos. Y se va a complicar más con las negociaciones sobre las migraciones en el seno de la Unión Europea.

¿Qué medidas pueden tomar las autoridades para evitar que se dé este tipo de atentados en el futuro?

Llegados a este punto, lo único que puede hacerse es aumentar la seguridad y el control. Si no, vamos a ver más y más atentados. También hay que empezar a tomarse en serio el discurso de los que se sienten abandonados y de los que creen que se está haciendo más por solucionar los problemas de los extranjeros que los de los alemanes. El hecho de que el autor de este atentado sea un «lobo solitario» también agrava el problema, porque es más sencillo rastrear grupos.