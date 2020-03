En Roma sólo está permitido caminar en la Villa Borghese y sin niños

Dentro del parque están cerradas las áreas que cuentan con verjas, pero este parque tiene diferentes accesos incluyendo los del paso de Autobuses y coches y es por eso que está “permitido” caminar, pero MANTENIENDO EL METRO MÍNIMO DE DISTANCIA

Es el primer sábado con el bloqueo total y existen muchas dudas

Un oficial del cuerpo de Policía de Roma Capitale, respondía hace unos minutos en Villa Borghese (el parque situado en la zona norte de la ciudad) a la pregunta de lo que está prohibido hacer en este primer fin de semana con la orden del gobierno de permanecer en casa “Este es el único en la zona Norte de Roma en donde se permite caminar porque no se puede cerrar” y confirmó " no se permite caminar en grupo, ni en familia, y si van en pareja, deben de conservar la distancia marcada de seguridad".

Una persona esta mañana salió a caminar al parque más cercano de su casa en Roma y la policía le detuvo haciéndole varias especificaciones

Caminando por el parque, la Villa Borghese, que está prácticamente desierta, vi a una persona acercarse al coche de la policía, un residente en Roma desde hace 6 años de origen Belga, que aceptó que le entrevistara (podéis ver el video, ha sido una suerte porque hablaba español ) " En Italia, las indicaciones son que no se puede salir a la calle, excepto para ir a la farmacia, hacer la compra o comprar el periódico" especificó que había leído en la Gazetta dello Sport , que se podía caminar en el parque , siempre y cuando se mantuviera un metro de distancia. Una vez que había leído la información, se fue a la Villa Borghese, el parque que le queda más cerca de su casa y caminando, dos policías motorizados, se le acercaron para indicarle que tenía que abandonar el parque. Estaban también otras personas que hacían deporte. El entrevistado salió del parque pero comenta “como me quedé un poco con la duda, pregunté a otro policía y me confirmó que sí, que podía seguir haciendo ejercicio en el parque, que existía una confusión a primera hora y que el parque de la Villa Borghese es el único que está abierto ” afirmó.

Llevar encima el formulario para ir a trabajar

Ha habido, tanta información esta semana sobre el que hacer y qué no hacer, que muchas personas han tenido dudas de como actuar, pero cada dia que pasa en Italia, vamos aprendiendo a pasar de la mejor manera esta situación. Marc, que aceptó que le entrevistara en el parque, cuando le comenté que era para La Razón de España, en donde apenas han iniciado con las restricciones, comentó su experiencia esta semana cuando fue a trabajar con Italia ya totalmente bloqueada -“Yo si me he llevado el formulario porque a unos compañeros míos les ha parado la policía y les han preguntado a dónde iban y han tenido que demostrar que iban al trabajo y rellenaron el formulario” - confirmó

Sobre si se puede caminar con niños en los parques o tumbarse en el césped

La policía le indicó a que “se puede caminar con la pareja, siempre a un metro de distancia entre ambos y solo si se está haciendo realmente ejercicio " y subrayó : “no se trata de tumbarse en el césped "

Y sobre salir al parque en familia con niños, la policía le informó que no es recomendable, porque de lo que se trata es que el núcleo familiar no se reúna en las zonas públicas"