Los españoles dan la nota en América Latina

El acento español se ha convertido en una especie de estigma en América Latina, la gente mira de refilón pensando: ¿Cuándo habrá llegado? ¿Estará cumpliendo la cuarentena? Y es que una cosa es viajar y otra demostrar esa prepotencia de la época colonial que tanto nos ha costado superar.

Por ejemplo un grupo de turistas españoles que llegaron hace dos días a Perú se negó a cumplir el aislamiento por coronavirus que el presidente Martín Vizcarra ordenó para los ciudadanos extranjeros provenientes de España, Italia, Francia y China, países donde la enfermedad está avanzando a pasos agigantados.

Una de ellas incluso minimizó la epidemia y aseguró que desconocía de la medida del gobierno peruano.

“Es un coronavirus que se extiende muy rápido pero no deja de ser un poco peor que la gripe y de esta todos los años se muere gente, que no es un ébola ni una malaria, están exagerando. Nos dicen que nos han anulado todas las incursiones, hemos venido por nuestra cuenta porque en teoría no nos han dicho que nos tengamos que quedar obligados en el hotel”, indicó. “Estamos de vacaciones haciendo este viaje hace un montón de tiempo, para nosotros sería tremendo llegar para 15 días o tres semanas y estar en un piso cerrados", sostuvo.

Pero no solo eso. La española amenazó con hablar mal del país si les denunciaban a las autoridades. "La situación es que si nos deportan a España a Perú no volvemos y vamos a dar muy malas referencias, el turismo muy malo”, amenazó.

Otro episodio lamentable se dio por la noche, quedando grabado. Un reportero llegó hasta el boulevard de la Costa Verde –Lima- y comprobó que una comitiva de ciudadanos españoles que llegó hace seis días a Lima estaba tomando copas alegremente.

Al consultarles si estaban despistados los extranjeros asintieron y aseguraron que tomaron todas las medidas necesarias, a pesar de que rompieron la cuarentena voluntaria de 14 días dispuesta por el gobierno para todos aquellos que lleguen de Europa y Asia.

“Evidentemente ustedes están al tanto de que el coronavirus ya llegó al Perú”, les pregunta el reportero. “Si claro, nosotros lo trajimos”, contestaron entre risas.

Mientras en Argentina cuatros cazadores extranjeros -tres franceses y un español- que estaban en cuarentena en diferentes cotos de caza abandonaron la restricción y son intensamente buscados por el Ministerio de Salud y la Policía de La Pampa.

En total, hay cerca de 40 cazadores extranjeros en cuarentena.

Un caso es el del empresario español Juan Cruz Román Abad, de 62 años, quien llegó a su campo Los Caldenes, en Cuchillo Có, al sureste de La Pampa, y no respetó el aislamiento. La semana pasada fue notificado y se comprometió a acatar la medida.

El domingo, después de una llamada telefónica que advirtió que el ciudadano español había violado la cuarentena, personal de la Policía y de Salud concurrió al campo. Pero Román Abad no estaba en ese coto.

Ahora, desde Salud y la Policía provincial intentan ubicarlo. Fuentes policiales informaron que tiene pasaje de regreso a España para el 22 de marzo y que se mueve en un vehículo marca Renault Oroch.