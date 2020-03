La lección de Wuhan: dos meses de encierro para frenar el virus

Calles vacías, bares cerrados, países en cuarentena, fronteras cerradas, desabastecimiento en los supermercados, pánico ciudadano, derrumbe de las bolsas.... Parece el argumento de una distopía futurista, pero es el presente de un mundo patas arriba por culpa del Covid-19. Un agente de solo 125 nanómetros amenaza una globalización que parecía imparable.

Las pandemias surgen de las epidemias, que son brotes de enfermedades que se limitan a ciertas zonas del planeta. En cambio, las pandemias como el coronavirus se propagan a múltiples países de todo el mundo. En la memoria histórica de los europeos aún permanece la peste negra en el siglo XIV, que mató a entre el 30% y el 60% de la población del Viejo Continente. Hace un siglo, en 1918, una pandemia de gripe, conocida como la gripe española, mató a unos 500 millones de personas.

Todo comenzó en diciembre en un mercado de Wuhan, una ciudad del centro de China de once millones de habitantes. Los científicos creen que el virus lo contagió un murciélago al ser humano a través de un animal doméstico. La primera víctima, registrada el 11 de enero, fue un hombre de 61 años que había comprado en dicho mercado. El 2 de febrero se registró en Filipinas el primer fallecido fuera de China.

En declaraciones a LA RAZÓN, Ildefonso Her- nández, catedrático de Salud Pública en la Universidad Miguel Hernández de Alicante y director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, explica que, en comparación con pandemias previas, «la situación actual es peor porque la enfermedad es más letal y el número de contagios es mayor».

El experto alude también a la densidad demográfica para explicar esta incidencia del virus: «La distancia social en algunas zonas de Europa es distinta. Por ejemplo, entre Islandia e Italia. El grado de circulación en países tan turísticos como España o Italia juega un papel muy importante» en el contagio.

Para cambiar la curva de contagios del Covid-19, las autoridades de Pekín se valieron de su poder como régimen autoritario y centralista para mantener durante 60 días en cuarentena y bajo vigilancia del Ejército a los once millones de habitantes de Wuhan. Una práctica que choca con las democracias europea. «Los países occidentales ven con recelo recortar los derechos fundamentales, por lo que hay que ser muy cuidadoso a la hora de limitarlos. España cuenta con un aparato jurídico para emprender medidas extraordinarias», recuerda Ildefonso Hernández.

«La experiencia de China con el Covid-19, y el trabajo que está haciendo para hacerle frente, es algo de lo que el mundo debe aprender», destaca la Organización Mundial de la Salud (OMS). «Debemos agradecer lo que ha hecho China porque sus drásticas medidas nos han dado más tiempo para prepararnos», añadió Bruce Aylward, uno de los especialistas de la OMS.

Ayer, reabrían las fábricas y la ciudad retomaba poco a poco la normalidad tras dos meses de cuarentena. Durante las últimas 24 horas se han registrado 46 casos de contagio, casi todos importados, y seis muertes por Covid-19. Unas cifras que elevan a 81.054 el número de infectados y a 3.261 los fallecidos.

Los Gobiernos de todo el mundo se enfrentan a la dura disyuntiva de que cuanto más estrictas sean las medidas para frenar el contagio, más se resentirá una economía que depende de los suministros internacionales para funcionar, especialmente, de China, la fábrica del mundo. Sin embargo, el régimen de Pekín prefirió tomar medidas drásticas desde el principio con la esperanza de que la actividad económica pueda recuperarse el resto del año.

Sin embargo, hay dudas sobre si la superación del Covid-19 no es más que una campaña de propagada del régimen conunista. Un médico de Wuhan declaró bajo condición de anonimato a la agencia de noticias japonesa Kiodo que el Gobierno chino manipuló el balance del nuevo coronavirus para rebajar el número de personas contagiadas de cara a la visita que realizó la semana pasada el presidente del país, Xi Jinping.

El médico local, que trabaja en un centro de cuarentena, señala que varios pacientes que todavía tenían síntomas de la enfermedad generada por el coronavirus y que estaban en cuarentena recibieron el alta y que, además, se suspendió parte de las pruebas, todo ello con el objetivo de rebajar el número de personas contagiadas.

La cuarentena solo retrasa la solución

La cuarentena, que recuerda a cómo Europa combatía la peste en la Edad Media, es útil para frenar una epidemia, pero no acaba con ella. Según Ildefonso Hernández, «es difícil mientras no haya una vacuna porque el virus permanece en la zona sometida a confinamiento. En Wuhan, el 20% pasó la infección, todavía queda un recorrido». «Cuando se reanude la actividad, el virus seguirá allí. La curva epidémica no es igual en todas partes», advierte.