Suzanne Hoylaerts tenía 90 años y murió el sábado 21 de marzo por coronavirus. Su estado se salud comenzó a deteriorarse quince días antes. Perdió el apetito, se quedaba sin aliento, pero ni tosía ni tenía fiebre. Aún así, su hija Judith la llevó al médico: “Tuvo una neumonía y estuvo ingresada en esta misma época hace un año, queríamos evitar que se repitiera”, cuenta.

Su médico no dudó y la mandó al hospital. Antes de entrar, sola, en urgencias, Suzanne le dijo a su hija: “No debes llorar, has hecho todo lo que has podido. He tenido una buena vida”.

Los médicos le han contado“ a Judith que su madre rechazó un respirador. “Guardadlo para gente más joven”.