La pesadilla de los pacientes “recuperados” del coronavirus en China

Adele Jiang, es de Wuhan, tiene 24 años, es una de las 82.000 personas infectadas por el coronavirus en China y por suerte ha logrado superarlo. O al menos de momento, por que su vida está siendo una pesadilla desde que fue diagnosticada hace dos meses, tiempo que ha pasado entre el hospital y la cuarentena y está a la espera de que, por fin, alguna de las pruebas acabe dando negativo y pueda regresar a casa.

Jiang se encuentra un hotel en su ciudad natal Xiaogan, una ciudad a 60 km al oeste de Wuhan, en la provincia central china de Hubei, donde espera que una tercera prueba antes del domingo arroje un resultado negativo para que finalmente pueda volver a casa. Esta estudiante de Magisterio en la Universidad de Wuhan, fue ingresada dos veces en el hospital y fue aislada dos veces más, después de volver a dar positivo dentro de los 14 días posteriores al alta. Ocho miembros de su familia también han resultado infectados.

Jiang regresó a Wuhan el 20 de enero después de las vacaciones de invierno y la pesadilla comenzó cinco días después, cuando comenzó a tener fiebre. El día 27 de enero fue diagnosticada con COVID-19 y fue ingresada en el hospital, donde pasó un mes, informa “South China Morning Post”. Cuando pensaba que estaba a punto de regresar a su vida normal, volvió a dar positivo y fue enviada de nuevo al hospital, donde estuvo internada hasta el pasado 21 de marzo. “Ni siquiera me dijeron que había vuelto a dar positivo hasta que me llevaron al hospital y los médicos me dijeron que me tratarían allí nuevamente por el coronavirus”, dijo.

Según los protocolos sanitarios de China, pacientes como Jiang deben permanecer en un hospital hasta que cumplan las condiciones necesarias para recibir el alta. Después, deben pasar dos semanas aisladas y son observadas para ver si vuelven a manifestar alguno de los síntomas. Para recibir el alta definitiva deben pasar tres días sin fiebre, no tener problemas respiratorios y una mejora significativa de las lesiones torácicas representativas de la enfermedad. También deben dar negativo en dos pruebas de PCR consecutivas, una técnica de Hisopo que identifica cualquier material genético restante del virus. Las pruebas deben hacerse con un intervalo mínimo de 24 horas

A pesar de que no hay cifras oficiales de casos como el de Jiang, las autoridades sanitarias de la provincia de Guangdong, al sur del país, indicaron que alrededor del 14 por ciento de los pacientes recuperados (que en la actualidad representan a más de 100 personas) dieron positivo después de ser dados de alta.

Casos como el de Jiang vuelven a contradecir las informaciones ofrecidas por las autoridades. Un ejemplo es el caso de Peng Zhiyong, director de cuidados intensivos del Hospital Zhongnan de la Universidad de Wuhan, que a mediados del mes pasado dijo que era extremadamente raro que los pacientes volvieran a dar positivo después de haberse recuperado.

Y es que no sólo Jiang ha vuelto a dar positivo tras superar la enfermedad. “Mi tío y mi abuelo volvieron a dar positivo, y cuando nos hospitalizaron nuevamente para recibir tratamiento conocía a muchas de las personas que estaban hospitalizadas", explicó la futura maestra. “Pero por lo que vi, las personas que volvieron a probar positivo no tenían síntomas graves y fueron dados de alta días después”, añadió.

Otra de las consecuencias de su situación es la marginación social, ya que son rechazados por amigos y conocidos por haber estado infectada. Jiang confesó que estaba molesta por su situación médica pero que la discriminación de amigos y de la sociedad la hicieron sentir aún peor. “Uno de los miembros de la familia de mi mejor amigo le dijo que se mantuviera alejado de mí por miedo a contraer el virus, y vi varios informes de noticias que decían que incluso los residentes sanos de Hubei en otras provincias enfrentan discriminación de otros”, dijo Jiang.

Por ello, hizo un llamamiento a la tolerancia con los residentes de Hubei y a los pacientes recuperados de Covid-19 en todo el país.