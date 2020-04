Los demócratas se plantean una convención virtual para designar a su candidato a la Casa Blanca

El exvicepresidente Joe Biden, líder de la carrera a la candidatura demócrata a la Casa Blanca, ha admitido ya este domingo que el partido podría verse obligado a organizar una convención de nominación “virtual” en Agosto debido a las preocupaciones sobre el coronavirus. Una realidad cada vez más asumida en el seno de la formación dada la dimensión que está adquiriendo la pandemia.

El Partido Demócrata ya pospuso su convención de julio a agosto la semana pasada, por el mismo motivo, dado que la mayoría de los estados de EE UU ha ordenado a sus ciudadanos que se queden en sus hogares para contener la propagación de la enfermedad. “Puede que tengamos que hacer una convención virtual”, dijo Biden en el programa “This Week” de ABC. “Creo que deberíamos estar pensando en eso ahora... Es posible que no podamos poner a 10, 20, 30.000 personas en un solo lugar”, delcaró el exvicepresidente.

Biden y el senador Bernie Sanders, su gran rival, se han visto obligados por su parte a abandonar la campaña, y más de una docena de estados han pospuesto sus elecciones primarias. Wisconsin, sin embargo, planea celebrar una votación en persona este martes a pesar de las solicitudes de un aplazamiento.

Después de una serie de victorias en marzo, Biden ha logrado una ventaja importante en número de delegados para acercarse a la nominación del partido para enfrentarse al presidente Donald Trump en las elecciones generales de noviembre. Aunque no está organizando eventos de campaña en persona, dijo que seguirá las nuevas recomentadiciones federales que exigen cubrirse la cara en público.

Sin embargo, Trump ha asegurado que no piensa usar una mascarilla. “Escucha a los expertos”, le recomendó Biden. “Haz lo que te digan. Puede que no le guste cómo se ve con una mascarilla, pero la verdad es que, sigue la ciencia, eso es lo que nos están diciendo”.

El exvicepresidente ha vuelto a cuestionar este domingo el papel de Trump de la crisis. “Se está moviendo demasiado lento”, dijo Biden. “El virus no es su culpa, pero la respuesta es su responsabilidad”. Trump se ha enfrentado a las críticas por minimizar inicialmente la amenaza del coronavirus. Varios gobernadores se han enfrentado con su Administración por la falta de suministros médicos, incluidos también los respiradores. El presidente defendió su respuesta al brote y sugirió que algunos gobernadores exageran la cantidad de ventiladores que necesitan.

Biden también comentó que había llamado a Sanders por cortesía para hacerle saber que estaba comenzando a examinar posibles candidatos a la vicepresidencia, a pesar de que la carrera demócrata no ha terminado, para asegurarse de que su equipo de campaña tenga tiempo para completar las verificaciones de antecedentes necesarias. “Básicamente, me disculpaba y dejaba claro que no estaba tratando de ser presuntuoso, de ninguna manera lo presionaba”, dijo Biden.