Alemania supera los 6.000 muertos por Covid-19

Pese a los buenos resultados de la campaña del Gobierno alemán para frenar el nuevo coronavirus, la pandemia ha dejado en ya en el país más de 157.000 personas contagiadas y ha provocado la muerte de 6.115, según el balance publicado este miércoles por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental encargada del seguimiento de las enfermedades contagiosas. Unas cifras que han llevado en los últimos días al Gobierno de Angela Merkel a insistir en sus llamadas a la prudencia y la responsabilidad de la ciudadanía.

Los 1.304 casos nuevos de coronavirus suponen un ligero aumento respecto de los 1.144 contagios del balance anterior pero se mantienen por debajo de los 2.000 positivos diarios. El balance total de contagios es de 157.641, con 202 muertos en las últimas 24 horas.

Baviera, con 41.830 contagiados y 1.754 fallecidos, es el estado más afectado. Le siguen Renania del Norte-Westfalia (32.429 positivos y 1.200 muertos) y Baden-Wurtemberg (31.336 contagios y 1.299 fallecidos). Berlín, la capital, registra 5.734 casos y 137 fallecidos.

Uso obligatorio de mascarillas

Precisamente hoy el gobierno de la ciudad-estado de Berlín ha impuesto el uso obligatorio de mascarilla en los comercios, con lo que la medida pasa a ser vigente en toda Alemani , como lo era ya en el transporte público.

Las autoridades regionales berlinesas se suman así a la norma adoptada en el resto del país, que algunos “Länder” implementaron ya a mediados de la semana pasada, mientras que otros lo hicieron este lunes ante la expansión de la pandemia.

De acuerdo a la práctica del sistema federal alemán, corresponde a cada “Land” aplicar las medidas de orden público o sanitario frente a la pandemia de la COVID-19. Ello implica tanto el calendario de actuación como la regulación de multas en caso de infracción. Así, en Berlín no se ha estipulado por el momento qué sanciones se impondrán a quienes no usen mascarilla en el metro o autobús -donde, de hecho, no existe tal control-, como tampoco en los comercios.

En Baviera, los infractores se exponen a una multa de 150 euros. Los propietarios de comercios bávaros que no equipen a su personal con la correspondiente mascarilla pueden ser multados con hasta 5.000 euros. Este próspero “Land” bávaro, en el sur del país, es el más afectado por la pandemia y también el que mayores restricciones ha impuesto hasta ahora.

En Alemania, el quinto país del mundo en número de contagios tras EEUU, España, Italia y Francia, no se han adoptado medidas de confinamiento de la población, aunque sí de distanciamiento social y cierre parcial de la vida pública. Están permitidas las salidas de dos personas o entre gente que conviven, así como el deporte al aire libre de forma individual.

La canciller alemana, Angela Merkel y los líderes regionales, acordaron hace dos semanas una gradual vuelta a la actividad escolar y la reapertura de los comercios pequeños o de dimensiones medias.

Pesimismo empresarial

Este último balance aparece después de las pesimistas estimaciones económicas emitidas este miércoles en el país, donde la confianza de sus empresarios se ha desplomado en abril de manera “catastrófica”, hasta alcanzar un grado de pesimismo como nunca antes, según refleja el índice elaborado por el Instituto de Investigación Económica de Múnich (IFO), que ha caído a un mínimo histórico de 74,3 puntos, frente a los 85,9 del mes anterior.

En el sector servicios el ánimo de los empresarios ha caído a su nivel más bajo de la serie histórica, con un pesimismo sin precedentes tanto a la hora de evaluar su situación actual como sus perspectivas de futuro. Por su parte, en el comercio la evaluación de la presente coyuntura registró su mayor caída de toda la serie y las expectativas se hundieron a su mínimo histórico.