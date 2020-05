Trump disgustado por una periodista asiática

Cada día mueren una media de 2000 personas en Estados Unidos por coronavirus. Con más de 80.000 fallecidos, los casos tampoco dejan de aumentar y superan ya el millón trescientos mil. Realidad que afronta el país y que ha hecho saltar la polémica durante la última rueda de prensa de Donald Trump cuando una periodista de CBS le ha preguntado por ello. Incómodo, la responde con un ataque directo en el que le recomienda que pregunte a China. Sin más trata de cambiar de asunto dando paso a otra pregunta. Pero la periodista de rasgos asiáticos, no duda en recriminarle su respuesta. Él responde así “Te lo digo a ti. No lo digo específicamente a nadie. Lo digo a cualquiera que haga una pregunta desagradable como esa”. De nuevo ella rebate sus palabras mientras Trump intentar desviar el tema y ceder el turno a otro periodista esta vez de CNN. No le da tiempo a responder, cuando ya el presidente da la palabra a otro compañero. Le interrumpe por lo que decide terminar sin explicación alguna su comparencia. Todo en el mismo día en el que sus consejeros y todos los empleados al completo de la Casa Blanca llevaron mascarilla por orden expresa de Trump después de los casos positivos detectados en su entorno. Una medida que vuelve a levantar la polémica porque él ha declinado usarla de facto.