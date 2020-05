La mitad de los americanos no se vacunaría contra el coronavirus

La carrera por encontrar una vacuna está siendo imparable por parte de todos los países y los estudios para hallar una posible cura al Covid-19 se cuentan por centenares, mientra los gobiernos invierten millones en investigación para ser los primeros en ofrecerles a sus ciudadanos una solución a la pandemia. Pero, como casi siempre, los americanos tienen su propia versión de la historia.

Según una encuesta de la Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research publicada hoy y realizada entre el 14 y el 18 de mayo a más de 1.000 americanos, el 20% de ellos no se la querrían poner en caso de que se hallase, y entre las dudas, contestaron que las razones van, por orden de creencia, que desconfían de los efectos secundarios (70%) de ellos, que temen infectarse de coronavirus por la vacuna (42%), que las vacunas no funcionan bien (30%) o que “el coronavirus no es tan serio como la gente dice que es” (24%).

Sólo el 49% de los encuestados contestaron que estarían dispuestos a dejarse inocular con la vacuna hallada, mientras que el resto, un 31% no está seguro. Los estadounidenses con edad avanzad, mayores de 60 (67%) y aquellos que se preocupan porque su familia y amigos puedan infectarse de coronavirus, son los que aceptan de mayor grado a inyectarse una futura vacuna contra el virus. Entre sus razones para hacerlo, la primera razón es la “protección personal” (93%), “proteger a la familia” (88%), es la mejor manera de evitar enfermar de coronavirus (82%) y querer salvar y hacer sentirse seguros a otras personas (81%) y ala comunidad (78%).

A pesar de que el 79% de los americanos entiende que la vacuna es un criterio “importante” para poder volver a la normalidad y reabrir actividades y negocios en las ciudades, y el 46% hablan de que es “esencial” (de los que el 65% se vacunaría sin dudarlo", la verdad es que pocos confían en que acabemos este año con una vacuna que funione (20%). El resto o bien confía en encontrar la solución en algún momento del año que viene (61%) y los menos, y el 17%, piensa que incluso puede tardar bastante más.

La encuesta termina con una visión general, en la que se puede observar que, aunque las estadísticas de muertes en EE UU sugieren que los afroamericanos y los hispanos son más vulnerables al Covid-19, debido al acceso desigual a la atención médica y otros factores, la encuesta encontró que solo el 25% de los afroamericanos y el 37% de los hispanos se vacunarían en comparación con el 56% de los “blancos”. Las divisiones políticas sobre cómo debe reabrirse el país y enfrentarse a la pandemia, también se ven reflejadas en la encuesta, y así, más de la mitad de los demócratas (62%) consideran que una vacuna es necesaria para la reapertura, en comparación con aproximadamente un tercio de los republicanos (43%).