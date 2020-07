George Floyd le dijo más de 20 veces a los agentes que no podía respirar

George Floyd murió durante una detención en Minneapolis. El agente lo inmovilizó colocando la rodilla en su garganta. Así estuvo durante casi nueve minutos. El hombre negro, de 46 años, le dijo al menos en 20 ocasiones que no podía respirar, pero no sirvió de nada. Poco después, se desmayaba y murió posteriormente.

En los días y semanas posteriores a su muerte, miles de personas tomaron las calles en Estados Unidos y en otras partes del mundo para protestar por la brutalidad policial. Los cuatro agentes implicados fueron despedidos y uno de ellos, Derek Chauvin, acusado de asesinato. Los otros tres Thomas Lane, J. Alexander Kueng y Tou Thao, fueron acusados de ayudar e incitar al asesinato y de homicidio involuntario.

Lo que no estaba claro hasta este miércoles fue que Floyd había jadeado porque no podía respirar no solo una vez, sino lo dijo hasta 20 veces. También dijo a los oficiales que estaba muy nervioso cuando fue detenido, por supuestamente usar un billete falso de 20 dólares.

Estos nuevos datos salen a relucir después de que se haya hecho una transcripción del vídeo de dos cámaras policiales que grabaron la detención y que han sido presentadas como pruebas en el caso contra los agentes.

Las transcripciones, que suman un total de 82 páginas, también reflejan una conversación en la que Floyd les dijo a los oficiales que una vez le dispararon. No dice específicamente cuándo o dónde, o si fue la policía. Según la transcripción, Floyd dijo que fue precisamente por eso por lo que se puso tan nervioso al ver a los agentes cuando se le acercaron mientras estaba sentado en su furgoneta a las puertas de una tienda de alimentación en la intersección de East 38th Street y Chicago Avenue de Minneapoli. Uno de los oficiales, el Lane, se acercó a él con tenía su arma desenfundada.

El diario “The New York Times” explica que la transcripción incluye los momentos previos a que los agentes tiraran al suelo a Floyd. Les dijo que era claustrofóbico y que no podía respirar. En un momento dijo: “Mamá, te amo. Dile a mis hijos que los amo. Estoy muerto”. La transcripción sugiere que Floyd dijo: “Me van a matar. Me van a matar, hombre. y el agente Chauvin le respondió: “Se necesita mucho oxígeno para decir eso”.