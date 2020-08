Joe Biden, nominado: un candidato para resetear la era Trump

Ha concluido la esperada Convención Nacional Demócrata y se ha oficializado la candidatura de Joe Biden a la Casa Blanca. Preguntamos a Justin W. Holmes, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Northern Iowa, por la supuesta unidad del Partido Demócrata, las claves del discurso del ex vicepresidente así como sus puntos fuertes como candidato a la presidencia de Estados Unidos.

Para el experto, le sorprendería que Biden se presentase a un segundo mandato. En cuanto a los temas que más trató el ya candidato a las presidenciales de noviembre: “El coronavirus y la economía, son las grandes preocupaciones en este momento. Y son cosas por las que Biden puede culpar al presidente de manera creíble”.

El discurso del cierre de la convención de Biden, ¿ha sido memorable? ¿Estuvo más «presidenciable» que nunca?

El discurso de Biden fue bastante fuerte. Fue inteligente no tenerlo en la misma noche que Barack Obama, quien es probablemente el mejor orador presidencial desde Reagan. Pero fue un muy buen discurso. La principal línea de ataque de Trump contra Biden ha sido que Joe Biden no está mentalmente a la altura del trabajo. Este discurso, elocuente y bien pronunciado, realmente socava ese mensaje. Biden parecía y sonaba fuerte y listo.

En este sentido, en las filas demócratas estaban preocupados por los próximos debates...

Normalmente, los debates no preocupan mucho a los votantes, a menos que alguien realmente meta la pata. Creo que esa sería la preocupación de este año. Pero la actuación de Biden de anoche reduce las inquietudes. En general, Biden es bastante bueno en los debates. Estuvo excelente en el debate vicepresidencial de 2012. Se mantuvo firme en 2020, aunque fue menos memorable, no tropezó. Y Trump no es muy bueno debatiendo, al menos en términos tradicionales (pues para sus simpatizantes, siempre se sale). En el peor de los casos para Biden, la percepción de la opinión pública, será un empate. En el mejor de los casos, los debates le darán la capacidad de mostrarle a Trump el dominio de los detalles de las políticas de EE UU, la capacidad de mantener una línea de pensamiento, etc. Por otro lado, Hillary Clinton hizo todo eso (y fue percibida como ganadora de los debates en las encuestas) y aun así perdió las elecciones.

¿Cuáles serán sus líneas maestras durante los próximos cuatro años? ¿Convencerá en los estados bisagra?

El discurso de anoche tuvo varios temas: lidiar con la crisis con políticas concretas respecto a la pandemia, la economía, la Policía, el cambio climático y, aunque no ofreció mucho en términos específicos, creo que hizo un buen trabajo destacando las cosas que preocupan a la gente. El coronavirus y la economía, en particular, son las grandes preocupaciones en este momento. Y son cosas por las que puede culpar al presidente de manera creíble. El otro asunto, y este fue más importante en el discurso, fue sobre la unidad frente a la división. Trump nunca fue mencionado por su nombre, pero estuvo implícitamente allí durante todo el discurso.

La sociedad estadounidense está actualmente más dividida de lo que yo que nunca había visto. Gran parte del discurso de Biden fue sobre tratar de reunirnos, gobernar para todos los estadounidenses y, en última instancia, restaurar algo de decencia en la gobernanza. Póngalos juntos, y el tema es en gran parte sobre el regreso a la normalidad. Poner fin a la pandemia, salir de la recesión, dejar de destrozar. En general, es un mensaje que debería tener cierta resonancia entre los votantes. Además, desde hace un tiempo, se ha generado la llamada «fatiga de Trump». Hay algún tipo de drama cada día, y algunas personas simplemente están exhaustas. En cuanto a los estados indecisos, creo que la campaña de Biden y el discurso de anoche hicieron un buen trabajo al ofrecer un fuerte contraste con los temas que a muchos no les gustan de Trump, mientras que no ofrece mucho que asuste a los votantes moderados.

¿Será un presidente «transitorio», qué deshará más que revolucionará?

Si Biden es elegido, será más un «marcador de posicionamiento» que un revolucionario. Me sorprendería que buscara un segundo mandato. Su tarea primordial, y el lema principal de la campaña, es deshacer las políticas de Trump. No ha propuesto ninguna política radical nueva, como con frecuencia hacen los candidatos. Se trata de volver a un mundo anterior a Trump.

¿Está realmente el Partido Demócrata unido?

Sí, y ese es el gran contraste con 2016. Hay quejas por la ausencia de Julian Castro o los 60 segundos de Ocasio-Cortez, pero en general los demócratas están unidos. En la convención hubo espacio para Sanders pasando por Bloomberg. Así que la convención hizo un buen trabajo en la unidad. Pero creo que otras dos cosas han sido más importantes para unificarlos esta vez. Primero, está la realidad de los cuatro años de Trump. El “ala Sanders” del partido simplemente no apreció cuánta diferencia había entre Trump y Clinton en 2016. En gran medida, parece que ahora lo entienden. En segundo lugar, Sanders se retiró y apoyó mucho más rápido que antes al candidato oficial.