El príncipe Guillermo se contagió en abril de coronavirus, pero lo ocultó

El príncipe Guillermo, segundo en la línea de sucesión a la corona británica, se contagió de la covid-19 el pasado abril, en fechas similares a que diera positivo también su padre, el príncipe Carlos, informa este lunes la BBC. El duque de Cambridge, de 38 años, decidió mantener en secreto su enfermedad para evitar alarmar al Reino Unido, que por entonces cumplía un confinamiento, revela, por su parte, el diario “The Sun”.

El palacio de Kensington, residencia oficial de los duques de Cambridge, no ha querido pronunciarse sobre esta información. Según el tabloide británico, el príncipe Guillermo no quiso contar su caso porque “había importantes cosas y no quería preocupar a nadie”, por lo que fue tratado por médicos del palacio y mantuvo un aislamiento en su residencia campestre de Anmer Hall, en el condado de Norfolk, al sureste de Inglaterra.

Durante abril, el nieto de la reina Isabel II cumplió catorce compromisos oficiales por teléfono o por videoconferencia. El príncipe Carlos y heredero de la corona, de 71 años, dio positivo en covid en marzo y estuvo siete días aislado en Escocia, pero su mujer, la duquesa de Cornualles, dio negativo.

En abril también, el primer ministro británico, Boris Johnson, se contagió de coronavirus, pero su situación empeoró mientras permanecía aislado y debió ser ingresado unos días en un hospital de Londres, donde estuvo en cuidados intensivos. Los casos de covid-19 están aumentando de manera acelerada y ayer se registraron 23.254 nuevos contagios, mientras que otras 162 personas murieron, por lo que el total de fallecidos asciende a 46.717 desde el comienzo de la pandemia. EFE