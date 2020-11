La primera senadora estatal transexual de la historia

Sarah McBride, ex portavoz del grupo LGBTQ Human Rights Campaign, ex becaria en el gobierno de Barack Obama, y la primera persona transexual en tomar la palabra en una convención de primera categoría, la demócrata de Filadelfia en 2016, ha roto un nuevo techo de cristal. En su caso, y compitiendo por Delaware, convertirse en el primer senador estatal trans de la historia. «Ojalá que lo sucedido esta noche le muestre a un niño LGBTQ que nuestra democracia también es lo suficientemente grande para acogerlo», comentó en Twitter. Y su victoria no fue pequeña: sacó el 73% de los votos frente a un rival republicano, Steve Washington, que no tuvo ninguna oportunidad. Con elegancia exquisita, Washington, maestro de educación especial, le deseó en CNN «lo mejor a McBride». «Espero que haga un gran trabajo en el cargo», añadió, «necesitamos unirnos como país».

«Cualquiera que sea el mensaje que esta noche recibe la comunidad LGBTQ, ese no es un mensaje que esté mandado yo, sino que lo envían los votantes. Creo que eso es lo más importante que yo y todos debemos recordar", añadía», concluyó McBride. La flamante senadora ha escrito que «mientras Delaware continúa enfrentando la crisis de Covid es hora de ponerse manos a la obra para invertir en las políticas que marcarán la diferencia para las familias trabajadoras».