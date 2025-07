El director ejecutivo del Bayern no se muerde la lengua tras la renovación de Nico Williams por el Athletic

Si bien con la llegada de Andrea Berta el Arsenal llegó a amenazar la continuidad de Nico Williams en el Athletic, el internacional español ha estado muy cerca del Barcelona esta verano. Consciente de ello, el Bayern de Múnich tentó al atacante de 22 años con un suculento salario; sin embargo éste ha terminado renovando con el Athletic hasta 2035. Por este sorprendente movimiento ha sido preguntado Christian Dreesen, director ejecutivo del conjunto alemán.

“He tomado nota de la ampliación. Un contrato de diez años es toda una declaración. No hay que olvidar que Nico Williams es vasco y que el Bilbao utiliza exclusivamente jugadores vascos. El jugador ya no estaba en nuestras conversaciones. Sólo hablaba con el Barcelona. Así que es más una cuestión del Barcelona que de nosotros”, señaló el director ejecutivo del Bayern de Múnich.

El suculento salario con el que el Bayern de Múnich tentó a Nico Williams

Aunque el Barcelona estaba dispuesto a pagar la cláusula de rescisión de Nico Williams, que era, hasta su renovación, de 62 millones de euros, exigía al internacional español un esfuerzo económico para poder acogerle en su plantilla. El Bayern de Múnich, por su parte, estaba dispuesto a mejorar el sueldo que el internacional español. Según Sky Sports, para que aceptase defender sus colores, ofreció a Nico Williams 12 millones de euros netos por temporada.

Aunque la cláusula de Nico Williams se mantuvo en 62 millones de euros cuando renovó con el Athletic hasta 2027, un movimiento con el que el conjunto vasco evitó que pudiera marcharse a coste cero, su sueldo pasó de 1.680.000 euros netos a cerca de 5 millones. Dicho sueldo se ha multiplicado ahora con su renovación hasta 2035.