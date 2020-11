El reñido recuento eleva la tensión en Estados Unidos

14.000 votos de distancia a favor de Donald Trump en Georgia. 12.000 a favor de Joe Biden en Nevada. 114.000 a favor de Trump en Pensilvania, pero allí la distancia no dejaba de recortarse en favor del demócrata y faltaba medio millón de papeletas por contarse; de hecho para ganar el estado Biden necesitaba conquistar entre el 62% y el 65% del medio millón de votos por contar y en las últimas 24% la media a su favor había sido del 70%. En Arizona el ex vicepresidente seguía en cabeza. Pero atención: por sus características geográficas y climatológicas se trata de un estado con mucha más tradición de voto por correo que la media nacional, con lo que enjugaba la ventaja azul en este apartado, esto es, la tendencia de los demócratas en los días del coronavirus de votar más por correo que los electores republicanos. En el momento de cerrar esta edición no había resultados definitivos en ninguno de los estados del suroeste. Pero sí estaba claro que sin ellos la única oportunidad de Donald Trump pasaba por asegurarse su más que previsible triunfo en Carolina del Norte y ganar también en Pensilvania, el estado que siempre fue considerado clave, y Georgia, donde nadie imaginó la potencia del regreso demócrata.

A la confusión y los nervios había que añadir los mensajes del presidente de los Estados Unidos desde su cuenta de Twitter. «¡Parad el fraude!», escribió, mientras Twitter avisaba de la naturaleza potencialmente fake de sus mensajes. También dijo que «Todos los estados recientemente reclamados por Biden serán desafiados legalmente por fraude electoral y fraude electoral estatal. Muchas pruebas, solo consulte los medios. ¡GANAREMOS! America First!». «Gran batalla legal en Pensilvania», añadió, después de que los abogados de su campaña pidieron detener la cuenta. En el condado de Maricopa, en Arizona, decisivo para conocer la suerte final en este estado, decenas de manifestantes pro-Trump, muchos de ellos armados con subfisiles y pistolas, rodearon un colegio electoral y provocaron disturbios. Mientras tanto el oficial al mando del proceso electoral en el condado de Clark, en Nevada, anunciaba que temía por su seguridad y la de su familia. En palabras de Joe Gloria, secretario del condado, que habló para la prensa, «mi esposa y mi madre están muy preocupadas por mí... Me preocupa su seguridad». Biden, entre tanto, se reunía con sus asesores y disimulaba la ansiedad. Su aparición el día anterior, delante de las cámaras, había transmitido un mensaje de absoluta confianza en las instituciones, de seguridad en la limpieza del proceso, de serenidad en el alfeizar del volcán mientras su oponente, desde la Casa Blanca, ponía en duda todos los controles puestos en pie por la venerable democracia estadounidense.

Entre tanto nadie sabía bien qué hacer en medios como Fox, que proyectó el día anterior que Biden ganaba el Estado y ahora enfrentaba el dilema de proclamar ganador al demócrata si conquistaba Nevada. Nevada y Arizona le daban la presidencia. Pero claro, las proyecciones son eso. Prospecciones. Vaticinios mejor o peor informados. Pero no representan la suma de todos los votos ni son resultados oficiales. Eso sí, las proyecciones no habían errado en escenarios cruciales como Wisconsin y Michigan, donde la enorme ventaja republicana fue poco a poco barrida por el regreso de Biden, hasta el punto de consolidar la recuperación en el viejo cinturón de óxido, que abandonó a los demócratas en 2016, y fantasear con recuperar también Pensilvania, demográfica y sociológicamente muy similar a los otros dos estados vecinos. Y así pasaban las horas. Unos cientos de votos suplementarios para Joe Biden en Nevada y el anuncio de que las papeletas de los militares en el extranjero no serían contadas antes del sábado.

El anhelo demócrata por repetir la hazaña de Bill Clinton hace un cuarto de siglo, cuando ganó en Arizona, la sorpresa por su fenomenal actuación en Georgia, uno de los bastiones del viejo sur, y la radical, profunda decepción con el llamado voto latino. Un voto, claro está, que está muy lejos de ser monolítico, que no vota de forma identitaria, con criterios aunados en base a la lengua común, y que en cualquier caso ha sido mucho más débil en su apoyo a Biden de lo que pudo ser hacer cuatro años con respecto a Hillary Clinton. Al mismo tiempo los latinos de Arizona, un lugar muy polarizado por las políticas migratorias, estaba cimentando su posibilidad de victoria. No había duda, eso sí, de que el mapa del país sigue dividido entre las cosas y las regiones del interior, entre las ciudades y el mundo rural. Por no hablar de lo sucedido en el legislativo, donde todas las esperanzas de los demócratas pasaban por lograr que la diferencia en Georgia sea tan pequeña que tengan que repetirse los comicios. De lo contrario deberá conformarse con el Congreso y, en el supuesto de regresar a la Casa Blanca, tendrá enfrente la mayoría capitaneada por un rival tan formidable como Mitch McConnell. «Creo que definitivamente podríamos conocer hoy el resultado en Pensilvania», comentó a la CNN la secretaria de Estado local, Kathy Boockvar.