El fiscal general desmiente a Trump y niega que hubiera fraude en las elecciones

El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, ha asegurado este martes que el Departamento de Justicia no ha hallado ninguna evidencia de fraude que pudiera haber alterado el resultado de las elecciones celebradas el 3 de noviembre, que ganó el candidato demócrata, Joe Biden.

“Hasta la fecha, no hemos visto un fraude de tal magnitud que pudiera haber afectado a un resultado diferente en las elecciones”, ha señalado Barr en una entrevista concedida a la agencia de noticias Associated Press (AP).

Barr, miembro de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha detallado que se han investigado las denuncias que apuntan en este sentido, pero ha reiterado que no se ha encontrado pruebas que respalden las afirmaciones de un fraude generalizado en los comicios, tal y como denuncia el mandatario sin aportar pruebas.

Asimismo, ha rechazado las acusaciones de fraude a través de las máquinas de votación, asegurando que su oficina no ha visto “nada” que las justifique. Al parecer, se ha referido así a las aseveraciones realizadas por una ex abogada de Trump, Sidney Powell, que dijo que el ex presidente de Venezuela Hugo Chávez estuvo implicado de alguna manera en la “manipulación” de las elecciones.

Barr, que ha sido visto entrando en la Casa Blanca después de que la entrevista se haya publicado, también ha señalado que hay cuestiones que deben manejarse con demandas civiles y ha censurado que ciertos sectores traten de convertir estos asuntos en juicios penales federales, lo que se ha interpretado como una posible crítica a los partidarios de Trump.

“Hay una tendencia creciente a utilizar el sistema de justicia criminal como una especie de arreglo predeterminado, y a la gente que no le gusta algo, quiere que el Departamento de Justicia venga e investigue”, ha dicho.

Los abogados del Partido Demócrata, que vigilan las denuncias presentadas por el equipo de Trump para intentar detener la certificación de los votos de varios Estados considerados clave para ganar los comicios, como Wisconsin, han detallado que, hasta ahora, el mandatario ha perdido 40 casos y únicamente ha ganado uno.

La campaña de Trump desautorizó a Barr. “Con el debido respeto al fiscal general, no ha habido nada parecido a una investigación del Departamento de Justicia”, apuntaron en un comunicado Rudy Giuliani y Jenna Ellis, abogados de Trump.

Sin esgrimir ninguna prueba, el equipo legal del líder republicano dijo que había “reunido una amplia evidencia de votación ilegal en al menos seis Estados, que no han sido examinados” y que tienen “muchos testigos que juran haber visto delitos cometidos en relación con el fraude electoral”.

“Hasta donde sabemos -agregan-, ni uno solo ha sido entrevistado por el Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia tampoco ha auditado ninguna máquina de votación o usado sus poderes de citación para determinar la verdad”.

Los abogados, que han intentado sin éxito una serie de recursos en estados claves, anticiparon que continuarán en su “búsqueda de la verdad a través del sistema judicial y las legislaturas estatales”, y que se asegurarán de que “cada voto legal sea contado y cada voto ilegal no”.

“Una vez más, con el mayor de los respetos al fiscal general, su opinión parece ser sin conocimiento ni investigación de las irregularidades sustanciales y evidencia de fraude sistémico”, indicaron.