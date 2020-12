-¿Hay presiones dentro del Gobierno británico para impedir un acuerdo comercial con la UE?

-Hay algunas presiones políticas bastante importantes en el Reino Unido, en especial desde los parlamentarios euroescépticos del Partido Conservador, que serían muy reacios a aceptar cualquier tipo de acuerdo que la UE pudiera estar dispuesto a ofrecer. Desde una perspectiva puramente económica, sería profundamente perjudicial para Reino Unido abandonar la UE sin algún tipo de acuerdo, pero ha sido obvio desde hace bastante tiempo que las preocupaciones políticas han superado las preocupaciones económicas en los planes del gobierno.

-¿Ha dividido el Brexit a los británicos?

-La verdad es que Reino Unido se ha dividido de una manera muy profunda sobre la cuestión del Brexit, quizá de una forma irremediable. Algunos votantes apoyarían al gobierno si no se llegara a un acuerdo; de hecho, sospecho que algunos votantes preferirían que no se llegara a un acuerdo, mientras que otros no aceptarán el Brexit en ningún término a pesar del resultado del referéndum.

-¿Cómo puede afectar la resolución del Brexit a la integridad territorial del Reino Unido?

-Un Brexit sin acuerdo quizá haría más probable la independencia de Escocia. Ha habido una marea de nacionalismo en Escocia durante varias décadas, alimentada por el hecho de que muchos escoceses sienten que, en el mejor de los casos, han sido ignorados y, en el peor de los casos, perjudicados activamente por un gobierno de Westminster dominado por los ingleses. Brexit es otro ejemplo de eso: una mayoría de los votantes escoceses, algo así como dos tercios de ellos, querían permanecer en la UE, y esas preferencias no se han reflejado en absoluto en el resultado. La campaña de independencia perdió el referéndum de 2014, pero solo por un margen muy estrecho, y el Brexit puede desplazar a muchos votantes a la columna de “Sí” si hay un segundo referéndum.