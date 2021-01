-’The New York Times’ dice que Trump está considerando “indultarse” a sí mismo para eludir posibles investigaciones una vez abandone la Casa Blanca

-Trump ha estado valorando este tema con sus abogados estos dos últimos años. Hay una serie de preguntas abiertas al respecto: En primer lugar, ¿puede el presidente perdonarse a sí mismo? Los eruditos constitucionales no están de acuerdo. Por un lado, el concepto del autoperdón es absurdo. Por otro lado, la constitución no establece límites sobre a quién se puede perdonar y a quién no. La segunda cuestión es ¿puede solicitar un indulto general o debe perdonarse un delito en concreto? Generalmente los indultos son para delitos individuales específicos. Y en tercer lugar ¿puede otorgar un perdón por hechos por los que no ha sido acusado o condenado? Un indulto normal solo tiene lugar después de que se han tomado acciones legales específicas. Por ejemplo, el indulto de Gerald Ford a Nixon se trató de un perdón por cualquier acción que pudiera haber hecho en el cargo y Nixon no había sido acusado de nada. Eso fue suficiente para evitar el ‘impeachment’, pero no está claro si esto es del todo constitucional. Un fiscal podría haber intentado demandar a Nixon y apelar hasta el final ante el Tribunal Supremo, que podría fallar de cualquier manera. Lo mismo sucedería si Trump se perdonase a sí mismo. El Supremo posiblemente podría afirmar o rechazar el indulto, pero podría tardar años.

-Muchos expertos afirman que la antipolítica de Trump no puede continuar presidiendo los Estados Unidos

-No tengo claro cuál es la manera correcta de dar un paso atrás en un asunto de este calibre, pero es muy difícil sostener una democracia donde una gran parte del Partido Republicano no cree que las elecciones que ha perdido son legítimas.

-¿Qué será ahora del ‘trumpismo’ sin Donald Trump? El último “experimento” del magnate ha resultado ser un fracaso con cinco muertos

-Desde que Trump ganó las elecciones en 2016, hay gente que se ha preguntado qué significaba esto para el futuro del Partido Republicano y siempre ha sido algo difícil de explicar. En muchos sentidos, el trumpismo no es más que una política republicana bastante estándar (excepto en lo que se refiere al comercio) despojada de toda justificación política. Recorte de impuestos, una dura postura migratoria, una actuación policial más severa...así ha sido el Partido Republicano durante décadas. Pero Trump básicamente fue más beligerante y racista al respecto. Lo único que preocupa es su devota base. Siempre hemos tenido personas marginadas en Estados Unidos que creen en todo tipo de conspiraciones. Sin embargo, Trump ha aportado mucho más que todo eso (las encuestas han demostrado claramente que alrededor del 70% de los republicanos creen que ganó las elecciones, y una encuesta realizada ayer decía que la mitad de los republicanos pensaba que el ataque al Capitolio no supuso un gran problema). Esto es algo realmente aterrador. Por otro lado, lo que sucedió el miércoles puede poner en peligro el futuro electoral de los republicanos en los próximos años. Como anécdota, conozco a varios miembros de la familia que se describen públicamente como “ex republicanos”. Y he escuchado a otros básicamente decir que nunca volverían a votar por Cruz, Hawley, miembros de la familia Trump, etc. Asimismo, hay mucha gente que votó por Trump no porque les agrade, sino porque era el candidato republicano. Creo que algunos de ellos pueden ser más críticos con los próximos candidatos republicanos en el futuro.