Matthew Mason, de 19 años, ha sido condenado a cadena perpetua por un mínimo de 28 años después de matar brutalmente a su amante Alex Rodda, de 15 años, en el condado de Cheshire (Reino Unido) porque lo había chantajeado con revelar su relación homosexual, según informa ‘The Sun’.

La relación amorosa entre Matthew, hijo de un granjero millonario, y Alex llegó a un punto final sin retorno. Antes de todo esto, ambos habían iniciado una relación a escondidas, pues el joven de 19 años salía a la vez con una chica. Sin embargo, celoso de dicha relación, Alex decidió amenazar a su amante con sacar a la luz fotos y vídeos explícitos que supuestamente le había enviado Matthew por WhatsApp.

Desesperado, Matthew le dio 2.020 libras esterlinas (unos 2.275 euros) a Alex para que no viralizara las pruebas de su amor gay, ya que al parecer no estaba listo para contarlo públicamente. Como Alex no le hizo caso, Matthew tomó una violenta decisión el pasado 12 de diciembre de 2019. Atrajo al menor de 15 años hasta un bosque con el “pretexto de actividad sexual” para golpearlo con una llave inglesa unas 15 veces a sangre fría hasta quitarle la vida. Más tarde, los basureros hallaron el cadáver de Alex vestido a medias después de que se anunciara su desaparición.

El juez del caso le dijo a Matthew durante la audiencia que se celebró recientemente que el joven planeó “cuidadosamente” el asesinato de Alex “sin piedad” y mostrando un total “desprecio” hacia la víctima, su familia y amigos: “Eres un individuo egoísta y no piensas en nadie más que en ti mismo”, afirmó el juez Everett, añadiendo que el ataque contra el menor fue “brutal y despiadado”. Por su parte, Matthew negó las acusaciones de crimen en su contra, aunque admitió haberle pagado el dinero a Alex para que dejara de chantajearle.