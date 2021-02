“Vuelve, Lila”, la historia de una niña francesa secuestrada por su padre yihadista

Lila ha cumplido esta semana nueve años. Pero su madre no estaba con ella. De hecho lleva más de cinco años sin poder celebrarlo. Magali Laurent ha publicado con la ayuda de una periodista un libro en Francia titulado “Vuelve, Lila”, en el que cuenta el infierno en el que se ha convertido su vida desde que su exmarido se llevó a su hija a Siria, donde pretendía hacer la Yihad. Aprovechó el convenio de custodia para, supuestamente, llevarse a la niña de vacaciones a Túnez. Magali hizo la maleta de su hija para una semana sin saber que no volvería. Se enteró por su excuñada justo el día que estaba prevista la vuelta. “Me hizo creer que estaban allí, cuando ya estaban en Turquía, a punto de cruzar la frontera siria”, explica la madre. En su libro cuenta que el padre secuestró a Lila “para salvarla de una tierra infiel y una madre infiel”.

La última vez que Magali Laurent vio a su hija fue durante el verano de 2016, y ni siquiera en persona sino a través de Skype. Una de las raras comunicaciones concedidas por su exmarido, diez meses después de habérsela llevado. Diez meses en los que vio con espanto e impotencia cómo su exmarido borraba la identidad francesa de la niña, cómo su hija, con velo, iba olvidándose poco a poco del francés.

Y ahora Magali se culpa por no haber percibido la radicalización de su exmarido, cuenta France Inter. Las señales, sin embargo, no faltaron: había comenzado a frecuentar la mezquita con asiduidad, se había dejado crecer la barba y vestía chilaba. Pero unas semanas antes de irse, parecía haber cambiado: “Se había afeitado la barba, fue a buscar a Lila a la escuela vistiendo un traje, me pidió que imprimiera su CV para buscar trabajo y comenzó a practicar deporte nuevamente. No era más que parte de su plan para encubrir su viaje hacia Siria “.