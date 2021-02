Cadena perpetua para una turca que mató a su marido violador y torturador

Una mujer turca que mató a su marido, que la golpeó, violó y torturó durante años enfrenta cadena perpetua después de que los fiscales aseguraran que el crimen no fue en defensa propia.

Melek Ipek, de 31 años, mató a tiros a su esposo la noche del 7 de enero, cuando logró alcanzar su rifle, amenazarlo con él y disparar mientras se acercaba.

Pero los fiscales turcos dijeron que el incidente, que tuvo lugar en la casa de la pareja en el distrito de Dosemealti de la ciudad de Antalya, en el sur de Turquía, no fue en defensa propia.

Melek fue torturada repetidamente por su esposo durante su matrimonio de 12 años y fue amenazada de muerte si se atrevía a denunciarlo a la Policía, por lo que nunca lo hizo.

El incidente ocurrió después de que Ramazan golpeara y violara a su esposa mientras amenazaba con matarla a ella y a sus dos hijos, 9 y 7, informaron medios locales.

Durante su testimonio, Melek dijo que su esposo maltratador le dijo: ‘Una orden de protección no te salvará, testificaré en tu contra e incluso si me encierran, te mataré a ti y a los niños cuando me liberen. Cuando los haya matado, les picaré los cuerpos y les daré de comer a los perros para que nadie sepa que están muertos”.

La noche del incidente, según los informes, Ramazan la golpeó tan brutalmente que dijo que realmente temía por ella y la vida de sus hijos. Luego la esposó en posición fetal, la violó y la cortó varias veces con un machete, antes de salir y amenazar una vez más con matarla cuando regresara, según medios locales.

Una vez que se quedó sola, Melek logró agarrar su rifle y apuntó a su esposo cuando éste apareció en la puerta. Negándose a escuchar a Melek, quien le dijo que se quedara atrás, se movió hacia ella, que fue cuando ella disparó el rifle.

Después del incidente, Melek fue puesto bajo custodia mientras se desarrollaba la investigación. “No quería que muriera, a pesar de todo, pero no tenía otra opción. Si él no muriera, mis dos hijas y yo habríamos sido asesinados”.

Melek fue acusada del asesinato deliberado de su esposo por el tercer tribunal penal superior de Antalya a principios de enero. Los fiscales buscan una sentencia de cadena perpetua, según un auto de acusación que lleva la firma del fiscal Haki Celiker. El fiscal afirmó que el incidente no fue en defensa propia.

Mientras tanto, apareció en Change.org una petición que pedía que Melek fuera liberada y que se le permitiera seguir cuidando a sus hijos. Actualmente, 42.000 personas han firmado la petición, que es sólo 8.000 menos que la meta de 50.000 firmas.