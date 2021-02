Mario Draghi comienza el trabajo más duro de la política europea

Los mercados tienen una forma de doblegarse ante Mario Draghi, quien el 13 de febrero se hizo cargo del 68º Gobierno de Italia en 75 años. Las acciones se dispararon en el momento en que se informó que le habían pedido que se convirtiera en primer ministro. Tres días después de que asumió el cargo, los inversores acudieron en masa a una subasta de bonos, reduciendo drásticamente los costos de endeudamiento de Italia. Fue una reminiscencia de los días calurosos de julio de 2012, cuando Draghi, entonces presidente del Banco Central Europeo, prometió hacer “lo que sea necesario” para preservar el euro en guerra. El plan de compra de bonos que el BCE montó para hacer creíble la promesa de Draghi nunca se utilizó: sus palabras fueron suficientes para calmar la furia financiera.

Pero abordar los problemas de Italia exige más que retórica. Devastada por la pandemia, según las proyecciones actuales, Italia no recuperará su PIB anterior a la crisis hasta 2023. Y sus problemas por la covid-19 se superponen a patologías más profundas de crecimiento lento, baja productividad y alta deuda que han derrotado en gran medida los esfuerzos de los sucesivos Gobiernos. “Todos conocemos las prioridades de la reforma”, dice Marco Valli, economista de UniCredit, un banco italiano. “La pregunta es, ¿Draghi podrá acelerar los que más se necesitan?”

Las cartas pueden parecer apiladas en su contra. Italia ha quemado a seis primeros ministros en la última década; desde 2008 los propios votantes no han elegido uno. La advertencia obvia es la de otro no político en el que los europeos depositaban grandes esperanzas: Mario Monti, un ex comisario europeo de Competencia que ascendió al cargo en 2011 después de que los altos rendimientos de los bonos derrocaron a Silvio Berlusconi. Duró solo 18 meses en el cargo y sus reformas de las pensiones se diluyeron más tarde.

Sin embargo, hay un argumento optimista para Draghi. El legado de su activismo por la compra de bonos en el BCE y el de Christine Lagarde, su sucesora, deberían mantener la calma de los mercados mientras persigue reformas complicadas. Por el momento, los votantes parecen menos inquietos. Draghi asume el cargo con índices de aprobación altísimos. Y mientras que Monti enfrentó duras llamadas para recortar el gasto, el Gobierno de Draghi se encargará de asignar la parte de Italia del plan de recuperación del coronavirus de 750.000 millones de euros acordado por la UE el verano pasado. Esto podría ascender a más de 200.000 millones de euros en subvenciones y préstamos durante seis años.

Esto es esencial para comprender lo que equivalía a un Gobierno de salvación nacional presentado por Draghi el 12 de febrero. Sus miembros van desde la izquierda radical hasta la Liga del Norte de extrema derecha, un partido cuyo líder populista, Matteo Salvini, abandonó alegremente su euroescepticismo a cambio de asientos en la mesa de Draghi. Eso atestigua el poder de atracción de “Súper Mario”, el hombre que salvó el euro, pero aún más de la generosidad que viene a Italia. La forma en que Draghi decida dispensarlo será crucial.

Ofreció sus primeras pistas durante un discurso ante el Senado de Italia el 17 de febrero. El nuevo primer ministro prometió retocar el plan de recuperación elaborado por el Gobierno de Giuseppe Conte, su antecesor, especialmente la parte dedicada a los objetivos ambientales, a la que debe dedicarse el 37% de los fondos de recuperación. Los planes finales deben enviarse a la Comisión Europea a finales de abril. Draghi dijo que su Gobierno prestaría mucha atención a si los proyectos de inversión propuestos por Italia podrían completarse para 2026, cuando se desembolsará el último de los fondos, pero agregó que deberían encajar en una estrategia que apunta a 2050, cuando las emisiones netas de carbono de la UE están destinados a llegar a cero.

Aunque 15 de los 24 asientos en la mesa del Gabinete de Draghi serán para políticos de los distintos partidos de su coalición, los ministerios que ejecutarán el plan de recuperación de Italia estarán dirigidos principalmente por tecnócratas. Destacan tres. Roberto Cingolani, un físico con experiencia en robótica y nanotecnología, dirigirá un superministerio dedicado a la transición ecológica. Vittorio Colao, un ex jefe de Vodafone, supervisará los asuntos digitales y tecnológicos. Daniele Franco, el nuevo ministro de Finanzas, proviene del banco central de Italia. Los tres tienen experiencia tanto técnica como de gestión. Tales nombramientos, dice Valli, muestran que “Draghi quiere que su gente esté a cargo” del fondo de recuperación. En el BCE a menudo se mostraba más interesado en ejecutar una buena política que en ganarse la crítica.

En su discurso en el Senado, Draghi también prometió acelerar la vacunación y comenzar una reforma integral del sistema de impuestos sobre la renta. Se comprometió a promover el empleo femenino y reducir una de las diferencias salariales más amplias de Europa entre hombres y mujeres. Otras áreas de reforma fueron el sistema judicial y la administración pública. Mucho de esto complacerá a los funcionarios en Bruselas, quienes vieron en el borrador del plan de Conte más ambición en las propuestas de gasto que en la reforma que la enorme deuda de Italia hace imperativa. Paolo Gentiloni, el comisionado europeo encargado de supervisar los planes de recuperación, es él mismo un ex primer ministro italiano que comprende los obstáculos del país para la reforma.

Después de décadas en el servicio público (más un período en Goldman Sachs), el nuevo trabajo de Draghi marca la primera incursión de este hombre de 73 años en la política democrática. Pero la etiqueta de “tecnócrata” oculta tanto como describe. Mostró agudos instintos políticos durante la crisis del euro, preparando el terreno para cambios de política como el inicio de la flexibilización cuantitativa, y superó a críticos como Jens Weidmann, el “halcón” del Bundesbank. Los conservadores alemanes detestaron su modestia, pero no pudieron detener sus políticas. Al dejar el cargo en 2019, Draghi recibió una lluvia de elogios de la canciller Angela Merkel y recibió la Orden del Mérito de Alemania, su más alto honor civil. La mayoría de los líderes europeos, con quienes se reunirá (virtualmente) en una cumbre el 25 de febrero, lo conocen y lo respetan. “El presentimiento es que alguien como Draghi no lo arruinará”, dice un funcionario alemán.

Todo esto debería ayudarlo a manejar lo que probablemente será una administración de corta duración (las elecciones deben realizarse en junio de 2023). Aún así, el pozo de serpientes de la política italiana plantea un nuevo tipo de prueba. Aparte de la Liga y Forza Italia de Berlusconi, el Gabinete de Draghi reúne a representantes del heterogéneo Movimiento Cinco Estrellas y tres partidos de izquierda. “La unidad no es una opción; la unidad es un deber”, advirtió el nuevo primer ministro al Parlamento esta semana. Pero una cuarta parte de los legisladores Cinco Estrellas no lo apoyaron en su primer voto de confianza en el Senado. Y las disputas ya han estallado por la elección de ministros subalternos y el cierre de pistas de esquí. No serán los últimos.

© 2021 The Economist Newspaper Limited. Todos los derechos están reservados. Desde The Economist, traducido por P. G. Poyatos bajo licencia. El artículo original en inglés puede encontrarse en www.economist.com