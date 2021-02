Los británicos se lanzan a reservar sus vacaciones en España

Los británicos se apresuran a reservar sus escapadas de verano tras la noticia de que el Reino Unido permitirá los viajes internacionales a partir del 17 de mayo. Y eso a pesar de que un profesor del Sage (Grupo de asesores científicos para Emergencias) aconsejara a los turistas que no viajen al extranjero antes de 2023, informa Daily Mail.

Algunas de las mayores aerolíneas y empresas de viajes de Gran Bretaña revelaron un aumento en las reservas de vacaciones a destinos como Grecia, España y Turquía en las horas posteriores a que el primer ministro Boris Johnson revelara la hoja de ruta para salir del confinamiento ayer.

EasyJet ha experimentado un aumento del 337% en las reservas de vuelos y un aumento del 630% en las reservas de vacaciones para destinos como Alicante, Málaga, Palma, Faro y Creta después de las 3 de la tarde de ayer. De las reservas en aumento, la mayoría son para agosto, seguidas de julio y luego de septiembre.

Jet2 experimentó un aumento del 600% en las reservas de vacaciones de verano después del anuncio, con un aumento repentino de las reservas para destinos en todos los ámbitos, incluida la España continental y sus islas, Portugal, Grecia, Chipre y Turquía.

Tui informó de su mejor día para las reservas en más de un mes, con británicos particularmente interesados en las vacaciones en Grecia, España y Turquía durante el verano y Thomas Cook dijo que vio un aumento del 100 por ciento en el tráfico de su página web después del anuncio.

La recomendación del experto: no viajar hasta 2023

Sin embargo, el profesor Graham Medley, que forma parte de SAGE y es el principal experto en pandemias del Reino Unido, dijo hoy que no reservaría unas vacaciones hasta 2023: “No lo hice el año pasado y probablemente tampoco lo haré el próximo año. Creo que es un momento de precaución y tenemos que ver. Si bien nos está yendo muy bien con la vacuna en este país, otros países no lo están haciendo tan bien”. Cuando se le pidió que aclarara que si no reservaría unas vacaciones en el extranjero para 2022, agregó: “No por el momento. No reservaría nada. Creo que toda la situación va a ser incierta durante mucho tiempo. Tenemos más optimismo y certeza ahora en este país que en la mayoría de los otros lugares”.