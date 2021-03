Una tercera mujer denuncia al gobernador de Nueva York por acoso

Los llamamientos a que dimita el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, se intensificaron anoche después de que una tercera mujer lo acusara de comportamiento ofensivo, diciendo que le había tocado la cara y la espalda y le había pedido besarla momentos después de conocerse en la recepción de una boda.

Anna Ruch le contó a The New York Times el lunes por la noche que se quitó la mano del gobernador demócrata de su espalda, pero él dijo que parecía “agresiva”, de inmediato le puso las manos en la cara y le preguntó si podía besarla. “Estaba tan confundida, conmocionada y avergonzada”, dijo Ruch, ahora de 33 años, al diario, que publicó una foto del encuentro que muestra las manos del gobernador en su cara. “Giré la cabeza y no tuve palabras en ese momento”.

El relato de Ruch, quien trabajó como fotógrafa en la Casa Blanca durante el segundo mandato del presidente Barack Obama, la convirtió en la tercera mujer en acusar a Cuomo de tocarla sin permiso, y alimentó las exigencias de que Cuomo dimita, incluso de algunos en su propio partido.

“El patrón de acoso sexual y comportamiento depredador del gobernador Cuomo es inaceptable”, tuiteó el concejal de la ciudad de Nueva York Antonio Reynoso. “El gobernador Cuomo debe dimitir”.

La última acusación sigue a otras dos de acoso sexual contra el gobernador por parte de dos mujeres que habían trabajado para su administración, relatos que llevaron a la fiscal general electa de Nueva York a decir que estaba avanzando con una investigación de su conducta. La procuradora general Letitia James recibió el lunes una carta de la oficina de Cuomo autorizándola a hacerse cargo de la investigación después de un fin de semana de discusiones sobre quién debería investigar.

“Esta no es una responsabilidad que tomamos a la ligera, ya que las denuncias de acoso sexual deben tomarse siempre en serio. Como se indica en la carta, al término de la revisión, las conclusiones se divulgarán en un informe público”, señaló la fiscal en un comunicado.

El anuncio llega después de que el domingo James se manifestase en contra de una propuesta de Cuomo, que había sugerido que una antigua jueza federal se encargase de la investigación, y subrayase que la ley establece que sea su oficina la que se haga cargo de este tipo de casos.

Denuncias de dos antiguas asistentes

El gobernador neoyorquino ha sido acusado recientemente por dos antiguas asistentes, que aseguran que el político las acosó cuando trabajaban con él. La primera denuncia fue de Lindsey Boylan, antigua asesora de Cuomo y actual candidata a presidenta del condado de Manhattan, quien aseguró que este la acosó en varias ocasiones entre 2016 y 2018, llegando a darle un beso no solicitado en los labios.

A sus acusaciones se sumaron este fin de semana las de Charlotte Bennett, que fue asesora de políticas de salud hasta el pasado noviembre y que dijo a The New York Times que el gobernador le preguntó si era monógama y si alguna vez había tenido relaciones con hombres mayores. La exasesora, de 25 años, dijo que el gobernador, que tiene 63 años, le indicó que estaba abierto a mantener relaciones con mujeres de su edad, lo que ella interpretó como claras propuestas para una relación sexual. “Comprendí que el gobernador quería acostarse conmigo y me sentí terriblemente incómoda y asustada y me preguntaba cómo iba a salir de eso y asumí que era el final de mi trabajo”, dijo Bennett al diario.

Disculpas públicas

Cuomo, hasta ahora, ha negado las acusaciones de acoso, pero el domingo se disculpó públicamente, asegurando que “algunas cosas” que dijo “pudieron malinterpretarse como un flirteo indeseado”. El político señaló que acostumbra a hacer chistes y comentarios jocosos con sus colaboradores y apuntó que, ahora, es consciente de que dado su cargo algunos de ellos pueden resultar demasiado personales o poco sensibles. “En la medida en que cualquiera se haya sentido así, de veras lo siento”, señaló Cuomo en un comunicado, en el que recalcó que nunca ha tocado a nadie de manera inapropiada.

Este lunes, sin embargo, Bennett subrayó que el gobernador sigue sin “reconocer o asumir responsabilidades por su comportamiento depredador” y animó a otras mujeres con experiencias similares con él a denunciar.

Las acusaciones han dejado al popular Cuomo en una complicada situación política, con algunos miembros de su partido urgiendo a que sea investigado a fondo o pidiendo su renuncia.