Sarkozy, otra vez ante los tribunales

El expresidente francés Nicolas Sarkozy vuelve hoy al banquillo de los acusados, dos semanas después de haberse convertido en el primer exinquilino del Elíseo en ser condenado a una pena de cárcel. Si en su primer asalto Sarkozy escuchó una sentencia de tres años de prisión por corrupción y tráfico de influencias (de la que solo debería cumplir uno), ahora está en el punto de mira de la justicia la financiación irregular de su campaña electoral de 2012 a través de un sistema de falsas facturas que le permitieron doblar el máximo de gastos autorizados por la ley.

Será su segunda cita con los tribunales de los muchos frentes que tiene abiertos el expresidente, que apeló su primera condena, lo que le mantiene por ahora en libertad. La justicia analiza también en otro proceso sus cuentas en la campaña presidencial de 2007, presuntamente financiadas con dinero libio, pero también la atribución de algunos contratos desde el Elíseo.

El expresidente, que en cada una de esas acusaciones defiende su inocencia y se presenta como víctima de la persecución de algunos jueces, está viendo como todas estas acusaciones entorpecen todo intento de retorno a la primera línea política, de la que se alejó en 2016, aunque no perdió su capacidad de influencia en la derecha.

Su figura volverá de nuevo a acaparar los focos en un juicio en el que otras 13 personas se sentarán también en el banquillo. De hecho, Sarkozy es el acusado que afronta una pena menor, un año de prisión y 3.750 euros de multa por financiación ilegal de campaña electoral, mientras que el resto añaden cargos de falsificación, prevaricación y estafa. El juicio, previsto hasta el próximo 15 de abril y en el que Sarkozy ha asegurado que solo acudirá cuando tenga que declarar, puede verse retrasado tras la petición de una de las defensas, puesto que uno de sus abogados se encuentra con covid.

Gasto doble

Según la Fiscalía, la campaña de Sarkozy gastó casi 43 millones de euros, frente al techo de los 22,5 millones que autorizaba la ley para un candidato que supera la primera vuelta, lo que le permitió organizar 44 mítines en salas inmensas, con una iluminación y ambientación propia de grandes conciertos. Hollande solo pudo hacer 10 grandes mítines. Para ello, se puso en marcha un sistema de maquillaje contable en el que muchos de aquellos gastos fueron disimulados con facturas cargadas al partido conservador UMP, actualmente Los Republicanos, en lugar de a la campaña del candidato.

Un sistema desvelado en 2014 por Jérôme Lavrilleux, el número 2 de su campaña, que al borde de las lágrimas confesó la doble contabilidad puesta en marcha a través de la empresa de organización de eventos Bygmalion, que da nombre al caso.

El expresidente asegura siempre que desconocía ese sistema de gastos paralelos y también que estuviera al corriente de que se estaban superando los techos de gasto.

¿Lo sabía Sarkozy?

En su contra figuran varios testimonios, el último el de su director de campaña, Guillaume Lambert, que la pasada semana declaraba a la televisión pública France 2 que en dos ocasiones leyó a su jefe informes de los expertos contables que advertían del elevado tren de gasto. Sarkozy pedía cada vez más y más actos para dar la vuelta a las encuestas que le situaban por debajo de Hollande y que, a la postre, acabaron por convertirle en el segundo presidente de la V República en no revalidar su mandato. Como el sistema de doble contabilidad pocos lo dudan ya, después de que Lavrilleux lo revelara en televisión, el juicio tratará de demostrar si Sarkozy estaba al corriente del mismo y si su exigencia permanente contribuyó a que se pusiera en marcha.

El juicio volverá también a reabrir heridas dentro de la derecha, puesto que el “sarkozismo” siempre ha culpado de este caso al entonces secretario general de la UMP Jean-François Copé, representante del sector más “chiraquiano” del partido y contra quien los investigadores no encontraron indicios suficientes para llevarle a los tribunales. EFE

PARIS (AP) — French former President Nicolas Sarkozy is scheduled to go on trial Wednesday on charges that his unsuccessful reelection bid in 2012 was illegally financed.

The new case is scheduled to open two weeks after he was convicted of corruption and influence peddling in another case, a decision he has appealed.

However, the new trial is likely to be quickly suspended and postponed to a later date because one of the defense lawyers has been hospitalized with COVID-19.

The 66-year-old Sarkozy, who was president from 2007 to 2012, is facing allegations that he spent almost twice the maximum authorized amount — 22.5 million euros ($26.8 million) — in his 2012 reelection bid, which he lost to Socialist Francois Hollande.

If found guilty, he faces up to one year in prison and a fine of 3,750 euros ($4,470). He denied wrongdoing.

According to the judicial investigation, Sarkozy “indisputably benefited from fraud that allowed him to have, during his 2012 campaign, resources much superior to what the law was authorizing.”

Since 1990 and following several scandals, French law provides for a number of rules strictly limiting campaign expenses.

The investigative magistrate concluded that Sarkozy and his close entourage decided to do “spectacular and expensive rallies.” The campaign’s total cost reached at least 42.8 million euros ($51 million).

Yet the investigation didn't establish whether Sarkozy had himself ordered the fraud or if he was a participant in trying to cover up the overspending, which included forging invoices.

In addition to Sarkozy, 12 other people and the company in charge of organizing the rallies are facing trial on charges including forgery, breach of trust, fraud and complicity in illegal campaign financing.

Some during the investigation admitted their wrongdoing.

In 2014, Jerome Lavrilleux, the former deputy campaign director, revealed on national television a system of fake invoices that allegedly allowed the conservative party, then named UMP, to pay for the campaign rallies.

The scandal had prompted a destructive war between leaders of the conservative party who have pointed blame at each other.

Sarkozy has denied that the alleged illegal money ever financed his campaign. Speaking to investigative magistrates, he asked: “where is the money?,” suggesting that some in his own party could have misused it.

Sarkozy retired from active politics in 2017, but still has a lot of influence within the conservative party, which has been renamed The Republicans. French media also report that he maintains regular contacts with centrist President Emmanuel Macron, whom he is said to be advising.

Two weeks ago, Sarkozy was convicted of corruption and influence peddling and sentenced to one year in prison and a two-year suspended sentence. Sarkozy denied wrongdoing and appealed the verdict, which he called “a deep injustice.”