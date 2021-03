Merkel defiende la decisión de adquirir vacunas a través de la UE

La canciller alemana Angela Merkel defendió el jueves la decisión de su gobierno de adquirir vacunas para el coronavirus junto con otros estados miembros de la Unión Europea, diciendo que de no hacerlo, habría muchas divisiones.

“A pesar de todas las quejas, fue correcto confiar en la adquisición conjunta y la aprobación de vacunas por parte de la Unión Europea”, dijo a los legisladores alemanes antes de una cumbre de la UE. “Ahora que vemos que incluso las pequeñas diferencias en la distribución de las vacunas provocan grandes discusiones, no me gustaría imaginar si algunos estados miembros tuvieran vacunas y otros no. Eso sacudiría el mercado interno hasta la médula”, dijo.

Más agresiva e infecciosa

Merkel alertó de la “nueva pandemia” del coronavirus por la extensión de las mutaciones, especialmente la británica, “más agresiva e infecciosa” pero confió en que con la vacunación se ve “la luz al final del túnel”.

“Nos ha ganado la mano”, dijo Merkel en el Bundestag en alusión a la extensión de la variante británica del SARS-CoV-2 y tras recordar que este jueves se constató un nuevo incremento de los nuevos contagios en Alemania, que eleva la incidencia semanal a los 113 casos por cien mil habitantes.

Supera el umbral de los 2,7 millones de contagios

Las autoridades de Alemania han confirmado este jueves cerca más de 22.500 casos de coronavirus durante el último día, con lo que el país europeo supera el umbral de los 2,7 millones de contagios en el marco de la pandemia, según los datos recabados por el Instituto Robert Koch. El organismo, el ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas, ha señalado que durante las últimas 24 horas se han detectado 22.657 casos y 228 decesos, lo que sitúa los totales en 2.713.180 y 75.440, respectivamente.

Asimismo, ha manifestado que la tasa de incidencia acumulada durante los últimos siete días es de 113,3 casos por cada 100.000 habitantes, con 94.252 contagios durante la última semana y cerca de 181.500 casos activos. Tras varias semanas de descenso, este indicador ha vuelto a ascender en los últimos días.