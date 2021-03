Google deja un “huevo de pascua” para aquellos que buscan información del Ever Given

Google no ha podido evitar sumarse al tema que ha ocupado portadas, conversaciones y menes esta semana: el buque Ever Given encallado en el Canal de Suez. Los convoyes de barcos que habitualmente transitan en ambas direcciones del canal de Suez retomaron su actividad este martes, después de que la vía marítima quedara finalmente desbloqueada el lunes por la tarde cuando fue reflotado el portacontenedores, que estuvo encallado desde el día 23 creando una gran congestión.

Para celebrar la liberación del barco, Google ha creado un easter egg (muy apropiado para esta semana de Pascua) con este tema en su buscador. Así, si se busca Suez o Ever Given, sale una línea de barcos en movimiento.

el "huevo de Pascua" de Google

No es la primera vez que Google esconde un llamado huevo de Pascua, en referencia a objetos o eventos escondidos. Lo hace con acontecimientos importantes o fechas señaladas. El buscador guarda muchos secretos y hay quien se encarga de desvelarlos. Puede probar, por ejemplo, a buscar “Google Gravity” y pinchar en el primer resultado.