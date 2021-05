John Cena se disculpa ante su legión de fans chinos y en EEUU le llaman “patético”

El actor y superestrella de la lucha libre estadounidense John Cena la ha liado. Ni corto ni perezoso dijo durante una entrevista que Taiwán sería el primer “país” en ver la última película de la saga “Fast and Furious”. Como era de esperar, millones de seguidores chinos se le han echado encima por semejante comentario, un tema tabú para los chinos y para el Gobierno de Xi Jinping, enfrentado a Estados Unidos por el estatus de Taiwán.

John Cena tuvo que disculparse para que la polémica no siguiera creciendo: “Cometí un error. Lamento mucho este error”, dijo Cena en mandarín en un video publicado en su cuenta en Weibo, un microblog similar a Twitter muy popular en China. “Amo y respeto a China y al pueblo chino”, agregó. Cena se une a una larga lista de celebridades internacionales que han provocado la ira de un público chino cada vez más nacionalista por sus comentarios sobre Taiwán, Hong Kong o Xinjiang.

El 16 veces campeón de WWE había realizado estas inesperadas declaraciones en TVBS, el canal de pago taiwanés, mientras promocionaba el nuevo largometraje de Fast & Furious.

La disculpa de Cena no fue suficiente para muchos cibernautas de China continental. “Por favor, use mandarín para decir que Taiwán es parte de China. De lo contrario, no aceptaremos la disculpa”, se lee en un comentario dejado en el video de disculpa de Cena que recibió la mayor cantidad de “me gusta”.

Tampoco la disculpa fue bien recibida en Estados Unidos. “¿Alguien puede ayudar a John Cena a localizar su columna, por favor?” escribió Matt Karolian, gerente de la web de noticias estadounidense Boston.com. El senador estadounidense Tom Cotton calificó la disculpa de “patética” en un tuit. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, dijo en respuesta que las críticas a Cena en Estados Unidos no tenían sentido.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán se negó a comentar lo sucedido. La película ha sido un éxito de taquilla en China desde su estreno el 21 de mayo con una recaudación de 135 millones de dólares.

En el pasado varias empresas también han sido criticadas y varias aerolíneas y hoteles se disculparon con China en los últimos años por incluir a Taiwán como país en sus sitios web de reservas. La todopoderosa cadena china CCTV cortó vínculos con la NBA durante un año en respuesta a un tuit del gerente general de los Houston Rockets, Daryl Morey, que respaldaba a los manifestantes a favor de la democracia en Hong Kong, a pesar de que la publicación se eliminó rápidamente.

Las noticias sobre Chloe Zhao, una directora china, ganadora de un Oscar, fueron censuradas en abril después de que surgieron viejas entrevistas en las que dijo que creció en un lugar donde había “mentiras” por todas partes. Marcas como el minorista sueco H&M, Adidas y Nike han sido objeto de boicots de consumidores después de que los medios estatales las criticaran por expresar su preocupación por los informes de trabajo forzoso en la región occidental de Xinjiang en China.