La creciente confianza militar de China pone en riesgo a Taiwán

Solo unos meses antes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Dean Acheson, había declarado que “los pueblos asiáticos están solos y lo saben”. Pero el 25 de junio, la Corea del Norte estalinista lanzó una invasión a su vecino del sur, y un país que se enfrenta al comunismo ya no podía dejar a Asia en paz. Estados Unidos pelearía con Corea del Sur. Para unirse a esa defensa, el Valley Forge se dirigía hacia el norte desde Subic Bay.

Su ruta tenía un propósito adicional. Contener el comunismo asiático significaba más que luchar contra Corea del Norte. También requería asegurarse de que Mao Zedong, el gobernante de China continental desde el año anterior, no arrebatara la isla de Taiwán al régimen nacionalista liderado por Chiang Kai Shek, quien se había visto obligado a retirarse allí. El 27 de junio, el presidente Harry Truman anunció una nueva política de Taiwán: Estados Unidos defendería la isla de los ataques; los nacionalistas deben, por su parte, cesar las operaciones aéreas y marítimas contra el continente. “La Séptima Flota se encargará de que esto se haga”, declaró el presidente, con una agradable y lacónica amenaza. De ahí la demostración de fuerza de Valley Forge.

A partir de esa semana, para alivio de algunos y frustración de otros, los pueblos asiáticos dejaron de estar solos. La guerra de Corea transformó la región en un escenario de lucha ideológica tan tensa como la dividida Europa de la Guerra Fría. Durante casi tres décadas, el Estrecho de Taiwán vio a los barcos de la Séptima Flota actuando como un cable trampa entre las dos Chinas. Hubo batallas tempranas sobre las islas periféricas, incluida una crisis en 1958 en la que la política arriesgada de Mao estuvo a punto de iniciar una guerra nuclear. Pero con el tiempo, los rivales al oeste y al este del estrecho se asentaron en una incómoda media paz, ambos convencidos de que eran la única China verdadera, ninguno de los cuales podía actuar de acuerdo con la convicción.

Con el tiempo, Taiwán se convirtió en la próspera democracia prooccidental de 24 millones de personas que es hoy. Mientras que el continente vio tradiciones y códigos sociales destruidos por el fanatismo maoísta, Taiwán tiene una rica vida religiosa y cultural. Ha llegado a disfrutar de una escandalosa libertad de expresión y de una marcada veta liberal: fue el primer país asiático en legalizar el matrimonio homosexual.

Hace una generación, podía importar mucho si los abuelos de alguien habían llegado del continente en 1949 o si tenían raíces más profundas en la isla. Eso ha cambiado ahora, especialmente entre los jóvenes. En 2020, una encuesta del Pew Research Center, un equipo de investigación con sede en Washington, encontró que alrededor de dos tercios de los adultos en la isla ahora se identifican como puramente taiwaneses. Aproximadamente tres de cada diez se llamaban a sí mismos taiwaneses y chinos. Solo el 4% se llamaba a sí mismo simplemente chino.

Los líderes en Pekín difieren; los consideran todos chinos. Le dicen a su propia gente que la mayoría de los ciudadanos de Taiwán están de acuerdo y que la necesidad histórica de la unificación nacional está siendo frustrada por alborotadores secesionistas incitados por Estados Unidos.

Una vez, Taiwán fue un punto de compromiso entre las dos potencias. El 1 de enero de 1979, el día en que Estados Unidos reconoció a la República Popular China, los reformadores económicos que dirigían el continente cambiaron su política de Taiwán de liberación armada a “reunificación pacífica”, y poco después añadieron una promesa de considerable autonomía: “un país, dos sistemas”. Pero durante los últimos 25 años esa oferta conciliadora ha ido acompañada de un aumento militar sin precedentes.

En los últimos años, la retórica de China hacia Taiwán ha sonado nuevas notas de impaciencia. Y la abnegación aplastante de su promesa de observar “un país, dos sistemas” en Hong Kong durante los últimos dos años ha profundizado la desconfianza taiwanesa. El año pasado, la cuestión ayudó a Tsai Ing Wen, del Partido Democrático Progresista (DPP), a ser reelegida presidenta.

En principio, el DPP favorece la creación de un Taiwán que sea formalmente su propia nación; pero declarar la independencia de esa manera provocaría represalias masivas por parte de China. Para mantener a raya esa crisis, Tsai, una académica moderada y amante de los gatos, confía en una ingeniosa maniobra diplomática: que gobierna un país que, aunque es taiwanés, usa el nombre legal de la República de China, que heredó de los nacionalistas que llegaron en 1949. Los líderes de China la detestan.

El paso del tiempo plantea un dilema para China. Cada año, la capacidad de China para ejercer presión sobre Taiwán económica y militarmente aumenta. Y cada año pierde más corazones y mentes en Taiwán. En caso de que los gobernantes de Pekín lleguen a la conclusión de que la unificación pacífica es una causa desesperada, la ley china les ordena usar la fuerza.

Miedos presentes

Esta dinámica alarma a los herederos de Acheson. Aunque el acuerdo de 1979 llevó a Taiwán a un limbo no estatal, la seguridad de la isla siguió siendo, como cuestión de derecho estadounidense, una cuestión de “grave preocupación”. Cuando en 1996 China trató de intimidar a los taiwaneses, a punto de votar en su primera elección presidencial libre, con pruebas de misiles, el presidente Bill Clinton ordenó al “USS Nimitz”, un portaaviones de propulsión nuclear, y su grupo de batalla asistente que pasaran por el estrecho. Las pruebas de misiles se detuvieron.

Un hombre con un PLAN

Los comandantes militares estadounidenses son cada vez más abiertos sobre sus preocupaciones de que, en el contexto de Taiwán, el equilibrio del poder militar entre China y Estados Unidos haya oscilado en la dirección de China. Una campaña de 25 años de construcción naval y adquisición de armas, iniciada en respuesta directa a la humillación de 1996, ha proporcionado a la Armada del Ejército Popular de Liberación (PLAN) una flota de 360 barcos, según la inteligencia naval estadounidense, en comparación con los 297 de Estados Unidos. Los medios estatales elogiaron el simbolismo de una ceremonia en la que el líder supremo de China, el presidente Xi Jinping, encargó tres grandes buques de guerra el mismo día: un destructor, un porta helicópteros y un submarino de misiles balísticos. El segundo de ellos es ideal para transportar tropas por aire a una isla montañosa, señalaron los medios con regocijo. La tercera es una forma de disuadir a las superpotencias.

Estados Unidos todavía cuenta con más, mejores portaaviones y submarinos nucleares. Tiene mucha más experiencia en operaciones lejanas y también tiene aliados. Pero las fuerzas de Estados Unidos tienen deberes globales. China estaría luchando cerca de casa y, por lo tanto, disfrutaría de los beneficios de los aviones y misiles terrestres del PLAN. Lonnie Henley, quien fue hasta 2019 el analista jefe de inteligencia del Pentágono para el este de Asia, ve los radares y misiles del sistema integrado de defensa aérea a lo largo de la costa de China como el “centro de gravedad” de cualquier guerra sobre Taiwán. A menos que esas defensas sean destruidas, las fuerzas estadounidenses se limitarían a armas de largo alcance o ataques de los aviones de combate más sigilosos, dijo Henley a un panel del Congreso en febrero. Pero destruir esas defensas significaría que una potencia nuclear lanzaría ataques directos sobre el territorio de otra.

Y la acumulación china continúa a buen ritmo. La historia es una guía imperfecta, pero ofrece precedentes para reflexionar, dice un alto funcionario de Defensa estadounidense. “El mundo nunca ha visto una expansión militar de esta escala que no esté asociada con un conflicto”.

No es solo una cuestión de números. China ha centrado cuidadosamente sus esfuerzos en la capacidad de derrotar a las fuerzas estadounidenses que podrían causarle problemas. Tiene misiles diseñados expresamente para matar portaaviones y otros que permitirían ataques de precisión en la base estadounidense en Guam. El funcionario de defensa enumera otros campos en los que China ha trabajado para neutralizar áreas de fuerza estadounidense, ya sea que eso signifique inversión en armas y sensores antisubmarinos o sistemas para bloquear o destruir los satélites de los que dependen las fuerzas estadounidenses. Copiando un método estadounidense, China ha establecido un centro de entrenamiento con una fuerza de oposición profesional que imita las doctrinas y tácticas enemigas (en este caso estadounidenses).

Imaginaciones horribles

El jefe del Comando del Indo-Pacífico, el almirante Phil Davidson, dijo en una audiencia del Senado en marzo que el despliegue de nuevos buques de guerra, aviones y cohetes por parte de China, cuando se considera junto con la disposición descarada del régimen para aplastar la disidencia desde Hong Kong hasta Tíbet, le preocupa que China está acelerando sus aparentes ambiciones de suplantar a Estados Unidos y sus aliados de su posición en la cima de lo que él llamó el orden internacional basado en reglas, una frase que China ve como un código para la hegemonía occidental. Reflexionando sobre los riesgos específicos de un ataque chino a Taiwán, el almirante dijo a los senadores que “la amenaza se manifiesta durante esta década, de hecho, en los próximos seis años”.

El almirante John Aquilino, designado para ser el sucesor del almirante Davidson como jefe del Comando Indo-Pacífico, dijo en una audiencia de confirmación en marzo que es urgente trabajar para reforzar la capacidad de Estados Unidos para disuadir un ataque chino a Taiwán. Si bien no llegó a respaldar el cronograma de seis años de su predecesor, calificó la perspectiva de un uso de la fuerza por parte de China como “mucho más cercana a nosotros de lo que la mayoría piensa”. La ansiedad ha aumentado aún más por los juegos de guerra que involucran escenarios de Taiwán, tanto secretos como no clasificados, que fueron ganados por oficiales, fantasmas o académicos que desempeñaban el papel de China.

Las preocupaciones de los almirantes mezclan juicios sobre las capacidades de China con corazonadas sobre sus intenciones. Bonnie Glaser del German Marshall Fund, un grupo de políticas públicas, señala que su misión es hacer planes, en este caso para ganar una guerra sobre Taiwán. Una vez que se dan cuenta de que la victoria puede eludirlos, o que solo puede ser posible a un gran costo, el pánico es comprensible. Eso no significa que estén evaluando correctamente los incentivos de China para actuar pronto. Sorprendentemente, algunos de los oficiales de inteligencia pagados para analizar el mundo en busca de almirantes y generales están notablemente más tranquilos. “Las tendencias no son ideales desde una perspectiva china”, dice Henley. “¿Pero son intolerables? Simplemente no los veo con una mentalidad tan sombría “.

Cuando la batalla está perdida y ganada

Una angustia estadounidense más amplia está impulsada por el conocimiento de lo que significaría la derrota. Niall Ferguson, un historiador, escribió recientemente que la caída de Taiwán a China se consideraría en Asia como el fin del predominio estadounidense e incluso como la “Suez de Estados Unidos”, una referencia a la humillación de Reino Unido cuando se extralimitó durante la crisis de Suez de 1956. Cuando se le preguntó sobre esta idea a principios de abril, Matt Pottinger, quien era el jefe de política de Asia en la Casa Blanca de Trump, estuvo de acuerdo y agregó otra razón para que los aliados asiáticos teman una pérdida pública de la credibilidad estadounidense. Cuando Reino Unido tropezó con Suez, Estados Unidos ya había ocupado su lugar como líder del mundo occidental, dijo Pottinger en un podcast de la Hoover Institution. Hoy, observó, “no hay otro Estados Unidos esperando entre bastidores”.

A pesar de su nueva fuerza, China se enfrenta a enormes dificultades. Una invasión anfibia a gran escala de Taiwán, una isla montañosa que se encuentra a través de al menos 130 kilómetros de agua, sería la empresa más ambiciosa desde la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos ha pasado años molestando a sus aliados taiwaneses para que aprovechen sus ventajas insulares naturales, por ejemplo, comprando muchas minas navales, drones y misiles de crucero de defensa costera en lanzadores móviles para hundir los barcos de tropas chinas, en lugar de seguir derrochando en tanques y cazas F-16. Randall Schriver, el subsecretario de defensa para Asuntos de Seguridad del Indo-Pacífico en 2018-19, promovió los esfuerzos para ayudar a Taiwán a desactivar el radar chino y otros sensores: “Si podemos simplemente cegar el PLAN, eso sería una gran contribución a la lucha”.

Si fracasara una invasión anfibia china de Taiwán, o si un conflicto militar llegara a un punto muerto, ¿seguiría luchando? Los forasteros no ofrecen consenso. Henley sugiere que una invasión fallida podría convertirse en un bloqueo a largo plazo, una estrategia a la que los planificadores de defensa occidentales están prestando cada vez más atención. Existe una opinión muy escuchada de que una vez que China comience a luchar, cualquier cosa que no sea la victoria significaría una humillación por el derrocamiento del régimen. Pero Schriver es escéptico. “Esto es parte de la estrategia de Pekín de ganar sin luchar. Hacer que todos crean que suben la escalera de la escalada hasta las armas nucleares si es necesario”.

Los riesgos y costos de la guerra, incluso de una guerra exitosa, nos llevan a comprender que las capacidades en sí mismas nunca son el factor determinante. Las intenciones también importan y son mucho más opacas, especialmente cuando, como en China, residen principalmente en la mente de un hombre. Es común escuchar a los analistas occidentales afirmar que Xi ha apostado su legado y legitimidad al regreso de Taiwán. Hay pocas pruebas contundentes de esta alarmante creencia. El más citado es que, en un discurso de año nuevo en 2019, vinculó la unión con Taiwán a la ambición que ha puesto en el centro de su liderazgo, a saber, el “gran rejuvenecimiento de la nación china”. También repitió lo que le había dicho a un enviado taiwanés en 2013: que las diferencias a través del Estrecho no deberían transmitirse de generación en generación.

Habiendo abolido el límite de mandato de su papel como presidente en 2018, Xi, de 67 años, difícilmente puede esperar ser reemplazado por otro miembro de su generación. Siguiendo su propia lógica, le corresponde a él asegurarse de que la tarea no se transfiera. En una reunión de octubre de 2019 en Pekín, académicos y expertos militares chinos compartieron con Oriana Skylar Mastro, de la Universidad de Stanford, su entendimiento de que es imperativo que Taiwán se recupere durante el mandato de Xi como líder.

Aunque algunos comentaristas chinos semioficiales ya dicen que no ven ninguna esperanza de unificación sin algún uso de la violencia, no hay acuerdo entre los gobiernos extranjeros sobre si esa es la opinión establecida de los gobernantes de China. Pekín sigue intentando moldear la opinión taiwanesa con una mezcla de palos y zanahorias, lo que sugiere que la negociación no se ha abandonado. La zanahoria más grande, el acceso a sus vastos mercados, continúa colgando frente a los intereses comerciales taiwaneses. Glaser señala que Xi emitió una nota paciente en marzo cuando visitó Fujian, la provincia costera más cercana a Taiwán, instando a los funcionarios a explorar nuevos caminos de integración y desarrollo económico a través del Estrecho.

Al lugar de adhesión

Pero las zanahorias y los palos de China pueden chocar. Para castigar a los taiwaneses por elegir un gobierno del DPP, China ha reducido los contactos oficiales y semioficiales a través del Estrecho a “casi cero”, dice Andrew Nien-Dzu Yang, ex viceministro de Defensa de Taiwán, ahora en el Consejo Chino de Estudios de Política Avanzada, un grupo de expertos en Taipéi. Eso aumenta el peligro de malentendidos.

También lo hace el aumento de la actividad militar de China en la isla. Las operaciones psicológicas y la guerra de la “zona gris” se han intensificado. En 2020, según el Gobierno de Taiwán, aviones de combate chinos realizaron 380 incursiones en la Zona de Identificación de Defensa Aérea de Taiwán (ADIZ), una zona de amortiguación del espacio aéreo internacional donde los aviones extranjeros se enfrentan al interrogatorio de los controladores y la posible interceptación de los combatientes taiwaneses. Este ritmo de operaciones no se ha visto desde 1996. El 5 de abril, la marina china prometió patrullas de sus portaaviones alrededor de Taiwán de forma regular. El 12 de abril, 25 aviones chinos entraron en el ADIZ, un récord para un solo día.

Esto puede ser una prueba de la nueva Administración Biden, sostiene un alto diplomático taiwanés, o un intento por crear una “nueva normalidad” en la que las fuerzas chinas están habitualmente presentes en una zona anteriormente controlada por Taiwán. China sabe que Taiwán no disparará primero, por lo que “los chinos seguirán presionando”, opina el diplomático. Las constantes incursiones desgastan las defensas taiwanesas, aumentan las posibilidades de colisiones accidentales y harían más difícil detectar una prisa hacia una guerra real. Más allá del constante tamborileo de la presión militar, China está “tratando de dividir a la sociedad, tratando de sembrar las semillas del caos”, dice el diplomático. “También realizan ciberactividades y campañas de desinformación”.

Wang Zaixi, ex director adjunto de la Asociación para las Relaciones a Través del Estrecho de Taiwán, un organismo chino semioficial, aboga por una “tercera vía” entre la guerra total y las negociaciones políticas, una en la que una demostración masiva de potencia de fuego empuje a Taiwán hacia sumisión. En entrevistas con los medios chinos, ha citado el precedente (no del todo tranquilizador) de las tropas del Ejército Rojo que rodearon Pekín en 1949 en números tan intimidantes que la ciudad cayó con bastante pocas bajas, un enfoque que él llama “usar la guerra para forzar la paz”.

En algunas encuestas, menos de la mitad de los taiwaneses dicen que pelearían en una guerra con China, o querrían que sus familiares lo hicieran (el servicio militar obligatorio se redujo drásticamente en 2013 por un Gobierno interesado en estrechar lazos con China). Si la isla pierde más de la mitad de sus defensas en las primeras oleadas de un ataque, la voluntad de lucha del público podría colapsar, preocupa a Yang. Un colapso rápido dificultaría aún más la posición de Estados Unidos. Si llegan refuerzos estadounidenses para encontrar a las tropas de China que ya están en la isla, pregunta Skylar Mastro, ¿pueden comenzar a disparar si ninguna unidad china ha disparado contra los estadounidenses? “Creo que sería una decisión muy difícil para un presidente estadounidense”.

Si el apetito de Taiwán por una pelea no está claro, también lo está el de Estados Unidos. El Gobierno de Taiwán es dolorosamente consciente de que preservar su democracia amigable y exitosa no es en sí mismo un interés nacional vital para nadie más. En cambio, los funcionarios taiwaneses enfatizan la extraordinaria importancia de la industria de semiconductores de la isla para las cadenas de suministro globales. También enfatizan lo sombrío y aterrador que se sentiría Asia-Pacífico si Estados Unidos alguna vez rompiera sus compromisos y eludiera una pelea con China. El primer ministro de Japón, Suga Yoshihide, fue recientemente más lejos que cualquier predecesor reciente cuando mencionó la importancia de la estabilidad en el Estrecho de Taiwán en una declaración conjunta con Biden. Japón teme que Taiwán se convierta en un bastión chino justo al sur, explica Michishita Narushige, del Instituto Nacional de Posgrado de Estudios Políticos en Tokio. Pero también tiene mucho que perder si Estados Unidos es expulsado del Pacífico: “Si la caída de Taiwán significa la desconexión de Estados Unidos de esta región, eso sería un interés vital”.

Algunos en Estados Unidos quieren dejar claro que mantener su papel asiático también es fundamental para los intereses de Estados Unidos. El senador Chris Coons de Delaware, un demócrata cercano a Biden, es copatrocinador de la Ley de Competencia Estratégica, un proyecto de ley con un fuerte apoyo bipartidista que profundizaría los lazos con Taiwán, ya sea ofreciendo a la isla acuerdos comerciales, ventas de armas, contactos ampliados con Funcionarios estadounidenses o apoyo en sus intentos de participar en foros internacionales, como una de varias medidas para rechazar lo que él llama la creciente agresión global de China. Para explicar la importancia de la isla a los votantes, habla de cuán dependiente es la vida moderna de los chips que produce. También cita la importancia de que se considere que Estados Unidos cumple su palabra y se une a sus aliados para contrarrestar a China, en lugar de tratar de liderar el mundo mediante “fanfarronadas”.

Las semillas del tiempo

Puede parecer un poco narcisista que los estadounidenses asuman que los planes de China para Taiwán se basan en lo fuerte que Estados Unidos ve a China. Pero los expertos y funcionarios chinos están sinceramente convencidos de que Estados Unidos está encantado de ser el garante de la seguridad de Taiwán y, por lo tanto, de tener la oportunidad de inmiscuirse en los asuntos internos de China. Sin la ayuda de Estados Unidos, Taiwán se rendirá en un instante, argumentan, más bien como teme Yang. Su desdén por la idea de que China pueda intentar ganarse los corazones y las mentes de los taiwaneses puede ser escalofriante. La unificación no será decidida por la “política de teatro” de Taiwán, sino por las luchas de poder geopolítico, sostuvo Zhu Feng, de la Universidad de Nanjing, en un foro anual organizado por “Global Times”, un periódico del partido nacionalista.

Los colmillos de la historia

Ni Lexiong, un experto en Taiwán de la Universidad de Ciencias Políticas y Derecho de Shanghai, dice que los comentarios belicosos en los medios estatales deben, en cierto sentido limitado, gozar de una sanción oficial. Dichos comentaristas “estarían demasiado asustados para escribir sobre tales cosas sin aprobación”, dice. Pero se burla de los occidentales que se preocupan de que los líderes chinos se sientan obligados por el nacionalismo que tales reglas avivan al público. Las opiniones de las masas no decidirán lo que suceda, dice: “La clave es el poder militar”.

Hay mucho que decir sobre la política estadounidense de ambigüedad estratégica que lleva décadas. Aunque algunos académicos estadounidenses creen que sería útil para disuadir a China escuchar a la Administración Biden decir que se uniría a cualquier guerra en favor de Taiwán, también podría provocar que China cometa actos imprudentes o envalentonar a algún futuro líder de Taiwán para que declare la independencia. La lógica también respalda el deseo del Pentágono de pasar los próximos diez años armando Taiwán, comprando nuevas armas y aumentando así la incertidumbre de los comandantes chinos y sus amos políticos.

El desafío de tal enfoque es generar suficiente ansiedad para detener a China, pero no tanto como para que Xi vea que Taiwán se le escapa permanentemente de las manos. A pesar de la alarma en Washington, China no se siente como un país en pie de guerra, o particularmente cerca de uno. Varias fuentes informadas sobre una reunión reciente en Alaska entre los principales funcionarios de política exterior de China, Yang Jiechi y Wang Yi, y el secretario de Estado, Antony Blinken, y el asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, informan que los chinos expresaron puntos de conversación estridentes e inflexibles sobre Taiwán, pero no utilizaron un lenguaje nuevo que mostrara una urgencia sin precedentes.

La postura pública de China implica mucho ruido de sables, sin duda. Los espectadores de la televisión estatal nunca están lejos de ver un portaaviones o aviones relucientes que gritan a través de cielos azules. Pero faltan los llamamientos al sacrificio para preparar al público para las hostilidades totales. Las pretensiones de legitimidad del partido en este año de su centenario son abrumadoramente domésticas y se basan en el orden y la prosperidad material: están respaldadas por imágenes de puentes que cruzan desfiladeros y trenes de alta velocidad, aldeanos resucitados de la pobreza y médicos heroicos que curan la covid-19, incluso mientras hace estragos en el mundo exterior.

Sin embargo, las capacidades visibles y la intención velada de China son motivo de alarma. Su desprecio por la opinión occidental, como por Hong Kong, es una mala señal. La guerra por Taiwán puede no parecer inminente en Pekín. Pero tampoco, sorprendentemente, es impensable.

