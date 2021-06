A qué países no pueden viajar los turistas españoles por la covid

La luz verde al pasaporte covid que ha dado la Eurocámara facilitará que los españoles puedan viajar con más seguridad a otros destinos fuera de Europa, pero este certificado no será una llave mágica para abrir todas las puertas en las vacaciones de verano. Pese a que la tasa de vacunación en España supera el 40% para la primera dosis, los españoles tienen vetada la entrada a Estados Unidos, que sigue sin permitir la llegada de ciudadanos europeos que viajen para hacer turismo o a los extranjeros que hayan estado en cualquier país del Espacio Schengen en los 14 días previos.

Otros países a los que no podremos viajar este verano son Australia, China, Japón, Argentina, Canadá, India, Indonesia, Nueva Zelanda o Rusia. Para aquellos que quieran hacer una visita a Marruecos hay que recordar que el país abre sus puertas este 15 de junio a los extranjeros, que necesitarán de forma obligatoria el certificado de vacunación o una PCR negativa. En esta página web del Ministerio de Asuntos Exteriores se ofrece información país por país.

Ante la alarmante expansión de la covid en Argentina, el Gobierno ha decretado emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre de 2021, lo que incluye el cierre de fronteras y prohibición de ingreso de los extranjeros no residentes. En Colombia no existen limitaciones a la entrada de pasajeros procedentes de España. Los extranjeros que no cuenten con visado de cortesía o sean diplomáticos, deberán contar con una prueba PCR negativa realizada en un periodo no superior a las 96 horas antes del embarque.

En Egipto se desaconseja el viaje salvo por razones de necesidad a todo el país excepto a las zonas y centros turísticos de El Cairo, Alejandría, Luxor, Asuán, la costa continental africana del mar Rojo y Sharm el Sheikh, y se recomienda acceder por vía aérea. Todos los viajeros deberán presentar a su llegada un test PCR negativo realizado no más de 72 horas antes del vuelo.

Las entradas de pasajeros a Túnez por vía marítima se encuentran prohibidas, mientras que las entradas por vía aérea se encuentran sometidas a dos test PCR, dos formularios y cuarentena de siete días en hotel designado por las autoridades tunecinas a cargo del interesado. Además, es obligatorio realizar un segundo test PCR el quinto, sexto o séptimo día de cuarentena.

Se recomienda no viajar a Kenia salvo que sea estrictamente necesario. Los viajeros procedentes de España podrán ingresar con una PCR negativa realizada dentro de las 96 horas anteriores al viaje. Los viajeros procedentes de España no deberán realizar cuarentena.

Tailandia está abierta a los turistas españoles pese a que siguen cerradas las fronteras. Para entrar se necesita un permiso expedido por la embajada. Además, se deberá cumplir una cuarentena de 14 días en hoteles oficialmente autorizados, aunque estén vacunados.

Países a los que sí se puede ir

Uno de los destinos de playa fuera de España más buscado por los españoles es el Caribe. En México se aconseja limitar los viajes a los estrictamente necesarios pero no existen restricciones para entra sin PCR o prueba de antígeno. También están abiertas las fronteras para turistas españoles países como Costa Rica y República Dominicana. Brasil, a pesar de ser uno de los más castigados, sí que recibirá a los españoles que quieran hacer turismo en verano. En Cuba se requiere PCR negativa al menos 72 horas antes del vuelo y cumplir aislamiento en instalaciones hoteleras designadas. Se exige además una prueba PCR de pago en el aeropuerto y a una segunda prueba PCR al quinto día de la llegada.

¿Y en Europa?

Ni Italia ni Francia ni ningún otro país europeo prohíbe la entrada de turistas españoles. Para moverse por los países de la Unión Europea seguirá siendo necesario la presentación de una prueba negativa de covid con PCR. Las cosas cambiarán a partir del 1 de julio, cuando entrará en vigor el el certificado digital que permitirá moverse con más libertad a todos aquellos europeos que hayan sido vacunados contra el coronavirus.

Las cosas son más restrictivas en Reino Unido, donde se exige una prueba PCR para entrar y una cuarentena de 10 días, lo que ha motivado que en los últimos días miles de británicos suspendan sus vacaciones en países como Portugal y España. El Gobierno de Boris Johnson ha puesto España como un país de riesgo, por lo que los visitantes tienen que guardar una cuarentena de 10 días a su regreso.

¿Qué países exigen cuarentena?

Además de Reino Unido, los países que exigen una cuarentena nada más llegar son Irlanda, Islandia, Hungría, Tailandia, Bangladesh, Chile y Túnez. En países como Francia, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Alemania, Grecia, Croacia y Polonia se podrá entrar con el certificado COVID-19 y si ya está inmunizado por haber pasado la enfermedad o por haber recibido la vacuna. Cada país presenta sus propias pautas. Islandia pide un confinamiento de 5 días, Reino Unido de 10 días e Irlanda de 14 días.