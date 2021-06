Ziona Chana, nacido en 1945, es conocido por ser el jefe de una secta cristina que practicaba la poligamia. Es el jefe de la familia más grande, debido a su orientación. Este domingo, el primer ministro Zoramthanga, de Mizoram, de donde era originaria esta secta, confirmó que Chana había fallecido.

Según los informes, Chana padecía diabetes e hipertensión. El legado que deja es de 38 mujeres, 89 hijos y 36 nietos, aunque no se sabe exactamente el número de cónyuges ni de descendientes. Algunos informes estiman que su familia consta de 181 miembros, de las cuales son 39 mujeres, 94 hijos, 33 nietos y un bisnieto.

Algunos, debido a que varios informes discrepan sobre el número de familiares, incluso dudan de que este sea el récord mundial. Lo cierto es que Chana y su familia eran una especie de sensación local, pues muchos turistas viajaban hasta Mizoram, al noreste de India, solo para conocerlos.

Chana conoció a su primera esposa cuando tenía 17 años, según cuenta Reuters. La vida de esta familia, en especial de Ziona Chana, ha acaparado una multitud de titulares en el mundo y estos han aparecido en el popular programa de televisión Ripley’s Believe it or Not.

Chuuar Than Run era el nombre con el que era conocida la mansión en la que vivían, con un total de 100 habitaciones, y sus esposan compartían habitaciones cercanas a su dormitorio, según medios locales. Al igual que la familia, la mansión también era una atracción turística importante en el Estado, y la gente se acercaba para conocer el estilo de vida de la familia.