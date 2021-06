La prensa extranjera también “indulta” a los líderes del procés

Los editorialistas y analistas de los principales periódicos internacionales ven con buenos ojos la concesión del indulto a los líderes separatistas catalanes anunciada por el presidente Pedro Sánchez. En general, en Europa se ve como una oportunidad para calmar las aguas turbulentas del independentismo si bien la postura oficial de las instituciones y de los grandes medios ha sido de apoyo a la posición del gobierno español frente a las exigencias separatistas. Sin embargo, el 1 de octubre se abrió una grieta a partir de la jornada de la votación ilegal en Cataluña, cuando el Gobierno central mandó actuar a la policía y las imágenes de agentes golpeando a votantes en colegios electorales despertó rechazo a nivel internacional.

El rotativo británico Financial Times es el medio más favorable a los indultos. En un editorial alaba la decisión del presidente Pedro Sánchez de perdonar a los nueve condenados por su participación en el referéndum y la declaración de independencia y sostiene que el referéndum ilegal “desgarró a la sociedad catalana”. También ser refiere a los líderes separatistas como aquellos que “pisotearon las normas constitucionales y prescindieron de las normas de consentimiento imprescindibles en una democracia moderna”. El editorial del influyente diario, por contra, señala que la condena “no ha hecho nada para curar las heridas en una Cataluña dividida ni para ayudar a España a encontrar un acuerdo”. El Financial Times se abre una posibilidad para la “reconciliación y la convivencia” en Cataluña. El periódico también habla de la posición que ha tomado el Partido Popular y, aunque da la razón a Pablo Casado en sus críticas partidistas a esta decisión, también subraya que “no tiene soluciones que ofrecer a una crisis que ha polarizado la política española”.

En The New York Times, el jefe de la oficina en España y Portugal Nicholas Casey califica los indultos “de un paso importante hacia la disminución de tensiones en un conflicto que ha dividido desde hace tiempo a España”. También explica que “las encuestas muestran que la mayoría de los españoles se oponen a los indultos” y señala que la decisión de Sánchez representa “un riesgo” para el propio presidente del Gobierno Sánchez. “Muchos observadores, no obstante, señalan que para un gobierno que busca congraciarse con Cataluña, el timing podría ser favorable”.

The Guardian también dedica un titular al asunto de los indultos en el que habla ya desde el titular de “tiempo de magnanimidad” y critica las condenas judiciales al calificarlas como “respuesta draconiana a un episodio temerario por parte del movimiento independentista”. También lamenta la reacción del Gobierno de Mariano Rajoy por su “respuesta autoritaria y excesiva”. Así que su conclusión es que “cuatro años después, Sánchez tiene razón al ver los indultos como un paso necesario para garantizar que nunca se repita esa secuencia corrosiva de hechos”.

El periódico italiano La Stampa sostiene que tras el perdón del Gobierno que sacará de la cárcel a nueve líderes independentistas catalanes, “los separatistas tendrán un argumento menos, sobre todo en el exterior, para sus demandas”. Con una buena dosis de optimismo, defiende que “el clima hoy es mejor, pero quedan muchos cantos rodados sobre la mesa”. El diario italiano recuerda que el presidente catalán Pere Aragonès dice que se trata de “un primer paso, pero lo que hace falta es una amnistía”. También cita la posición de la derecha española y la movilización de la plaza de Colón contra la “traición” de Sánchez, acusado de querer hacer un regalo a los separatistas que le permiten gobernar en Madrid.

En el diario británico “The Times” se abrió la edición de la portada de la sección internacional en su versión digital con el titular: “El líder catalán, Jordi Cuixart, promete seguir luchando a pesar de los indultos”. Además, su corresponsal en España le hace una entrevista con el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. En la entrevista se dice: “El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado los indultos, que la mayoría de los españoles rechazan según las encuestas, como un gesto de buena voluntad y un primer paso para resolver un amargo conflicto político con la próspera región nororiental, cuyo gobierno ha buscado un nuevo referéndum sobre la independencia de Madrid”.