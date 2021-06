Resaca de la concesión de los indultos en la sesión de control al Gobierno hoy en el Congreso de los Diputados. Un foro que ha estado marcado por esta medida en semanas precedentes, antes de su aprobación, por lo que hoy el tono se ha elevado considerablemente, incluso con peticiones de adelanto electoral. El líder del PP, Pablo Casado cargó contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez por haber indultado a los presos del “procés”. “Falso es falso, nunca es nunca y no es no”. Le recordó que prometió no aplicar esta medida de gracia cuando llegó al poder “apoyado de una mentira”, pero “ayer cruzó el Rubicón”. “Ha pasado del pacto Frankenstein con Podemos al pacto Drácula con los separatistas y prefiere convertirse en uno de ellos por mantener el poder aunque esté muerto electoralmente” al tiempo que le afeó que hable de “concordia y convivencia cuando pisa la ley y la Constitución que la garantizan”.

Casado reprochó a Sánchez que saque “a nueve delincuentes de la cárcel a cambio de que nadie le saque de la Moncloa” y le acusó de haber clavado la espada a la Justicia donde “la única ley es la suya”. “A nosotros nos gusta este país y España, lo que no nos gusta es su gobierno, no nos trate como atrezo de su ópera bufa”, le espetó. Además, preguntó al presidente del Gobierno en qué lugar queda el Supremo o los catalanes no separatistas. Tildó de “infame” el informe de Sánchez, un texto del que dijo “quema las naves” para pasarse a la orilla del nacionalismo que aborrece España, “el lado equivocado de la historia” y vaticinó que ésta “no le absolverá”. Por ello, pidió un anticipo electoral: “Debería someterse usted al juicio de los españoles porque ha engañado a esta Cámara y ha incumplido su juramento institucional”. También, Casado pidió a Sánchez que, “si le queda algo de dignidad,dimita”.

El presidente del Gobierno, por su parte, ha agradecido irónicamente a Casado su intervenciones “siempre constructivas”. Sin querer “entrar en sus descalificaciones”, Sánchez ha criticado que cuando el líder del PP “se siente aislado es cuando sale el verdadero Pablo Casado”. “El faltón, insultando y descalificando”, ha añadido. El jefe del Ejecutivo ha aprovechado en este momento para recordar los ataques que el líder de la oposición ha lanzado contra los colectivos de la sociedad civil que han apoyado los indultos. “El problema es que insulta a todos: a los obispos catalanes y a los empresarios catalanes”, ha señalado.

Sánchez ha afeado que Casado haya utilizado expresiones contra los empresarios -“que le dan mil vueltas en la vida”-, acusándoles de estar “subvencionados por los fondos europeos o que no representan a nadie”. “Usted que es tan constitucionalista, ¿no se ha leído el artículo 7 de la Constitución que recoge el papel de los empresarios y los sindicatos?”, le ha preguntado. “Les ha acusado de “cabildeo cortesano”, ha comparado el diálogo social con el club de tenis y en el colmo ha dicho que el PP se debe a los españoles, como si los demás, que no pensáramos como usted viniéramos de marte”, ha lamentado.

Sánchez ha defendido los indultos como una “medida valiente”, “reparadora y en favor de la concordia, que va a reducir la discordia territorial y eso es fundamental para recuperar la normalidad en Cataluña”, ha señalado, recordando a Casado que cuando dice que la iniciativa se ha tomado a espaldas al Parlamento, olvida las dos votaciones que se han producido, ganadas por 190 y 192 votos esta semana y la pasada.