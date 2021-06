Las autoridades han identificado a ocho de las diez personas que han fallecido después del derrumbe del edificio en Surfside, Miami, el pasado jueves. Según las autoridades, además de los diez fallecidos, todavía hay desaparecidas otras 152 personas, las cuales están buscando entre los escombros.

Ana Ortíz y Luis Bermúdez

Luis Bermúdez, de San Juan, Puerto Rico, había luchado contra la distrofia muscular durante años y usaba una silla de ruedas. El hombre de 26 años vivía con su madre Ana Ortiz en el séptimo piso de las Torres Champlain Sur. Su padre, también llamado Luis Bermúdez, le envió un mensaje de texto a la AP diciendo “mi hijo es un héroe”.

También escribió en Facebook que no podía creer que se hubiera ido. “Ahora descansa en paz y sin obstáculos en el cielo”, escribió. “Te veré pronto mi Luiyo”. Ortiz, de 46 años, acababa de casarse con Frankie Kleiman. Alex García, el amigo cercano de la pareja, le dijo a The Miami Herald que les había fijado una cita a ciegas.

Kleiman vivía con su esposa e hijastro en el mismo piso que su hermano Jay Kleiman, quien estaba en la ciudad para un funeral, y su madre Nancy Kress Levin. Los kleiman y su madre siguen desaparecidos. Ortiz fue descrita como una mujer comprometida con darle a su hijo la mejor vida posible. “Ella es una estrella de rock. Y hermosa “, dijo García al Herald. “Y además de eso, una súper mamá”.

Stacie Dawn Fang

Stacie Dawn Fang estaba con su hijo Jonah Handler cuando el edificio se derrumbó. Vivían en el décimo piso del edificio de condominios. La pequeña mano del niño se movió a través de los escombros mientras un hombre que estaba paseando a su perro se apresuró al sitio, trepó a través de una pila de vidrio y barras de refuerzo y prometió buscar ayuda de inmediato.

Los equipos de rescate ayudaron al niño a salir de debajo de una pila de cemento y se lo llevaron en una camilla, llevándolo al hospital. “No hay palabras para describir la trágica pérdida de nuestra amada Stacie”, dijeron miembros de su familia en un comunicado. “Muchas palabras sinceras de aliento y amor han servido como una fuente de fortaleza muy necesaria durante este tiempo devastador”. En cuanto a la condición del niño, una amiga de la familia, Lisa Mozloom, dijo a la AP “Estará bien. Es un milagro”.

Leon y Cristina Oliwkowicz

Leon Oliwkowicz, de 80 años, y su esposa Cristina Beatriz de Oliwkowicz, de 74 años, vivieron en el octavo piso de la torre de condominios durante varios años, según la periodista venezolana Shirley Varnagy, una amiga cercana de su familia. Se encontraban entre los seis nativos venezolanos atrapados en el derrumbe del edificio.

El lunes aún desaparecieron Moisés Rodán, de 28 años; Andrés Levine, 27; Luis Sadovnik, de 28 años, y su esposa, Nicole Langesfeld, dijo Varnagy. Varnagy dijo que la hija de Oliwkowicz había estado fuera del edificio esperando información sobre su destino. Su esposo contestó su teléfono y pidió que lo dejaran solo. La hija de la pareja, la Sra. Leah Fouhal, trabaja como secretaria en una escuela judía en el barrio Rogers Park de Chicago, donde la pareja donó una Torá en 2019 en una procesión que incluyó un camión de bomberos vintage, música y un terciopelo gigante y dorado.

Según COLlive.com, un medio de noticias judío ortodoxo que cubre las comunidades de Chabad-Lubavitch en todo el mundo. Los Oliwkowicz también eran miembros de The Shul of Bar Harbor, donde el medio informó que el rabino Sholom Ber Lipskar dijo que “hay muy pocas palabras que puedan consolar a alguien porque estás lidiando con una tragedia horrible e inimaginable que ocurrió en medio del noche.” Mientras tanto, los padres de Rodán, Levine y Sadovnik viven en Venezuela y viajaron a Estados Unidos el viernes. “Algunos no tenían visa, otros tenían pasaporte vencido, pero con la colaboración diplomática pudieron llegar”, dijo Varnagy.

Linda March

Entre los desaparecidos se encontraba Linda March, quien cambió con entusiasmo un apartamento abarrotado de Nueva York por aire fresco y vistas al mar después de sobrevivir a una infección por COVID-19. Incluso compró una bicicleta rosa brillante para pasear por Miami, dijo su mejor amiga, Rochelle Laufer. March alquiló el Penthouse 4 y estaba usando el segundo dormitorio del apartamento amueblado como su oficina, dijo Laufer a The Associated Press el domingo.

El colapso parcial del edificio de condominios del jueves dejó el interior del ático expuesto, con literas y una silla de oficina todavía intactas justo dentro del borde roto donde el resto de la estructura de 12 pisos se derrumbó en una pila de escombros. Otra amiga, Dawn Falco, dijo que había estado hablando por teléfono con March hasta solo dos horas antes del desastre. Falco dijo que inmediatamente comenzó a buscar noticias sobre su amiga, quien dijo que nunca sale de la casa “sin una sonrisa”.

“Mi corazón se rompe cuando veo la silla de oficina que acaba de comprar junto a las literas”, dijo Falco. Florida fue un nuevo comienzo para el abogado de 58 años. En la última década, había perdido a su hermana y a su madre a causa del cáncer, su padre murió unos años después y ella y su marido se divorciaron. Ella no tuvo hijos. “Ella me decía: ‘Estoy solo. No tengo familia “, y le decía:”

Eres mi hermana, no tienes que nacer hermanas. Y dije que siempre me tendrías “, relató Laufer entre lágrimas. Laufer dijo que March amaba las vistas al mar pero odiaba el ruido incesante de las construcciones cercanas y había decidido romper su contrato de arrendamiento. “Ella estaba buscando otro apartamento cuando esto sucedió”, dijo Laufer con tristeza. Aún así, Laufer había planeado visitar a su amiga este otoño. “Bromeé que me ocuparé de la litera de arriba cuando visite”, dijo.

Antonio y Gladys Lozano

Antonio, 83, y Gladys Lozano, 79, vivían en el noveno piso y estaban cerca de celebrar su 59 aniversario de bodas. Su hijo, Sergio Lozano, le dijo a WPLG-TV que cenó con sus padres horas antes del colapso.

El hijo vivía en una de las torres del complejo y podía ver el apartamento de sus padres frente al suyo. Esa noche, dijo que escucharon un ruido fuerte que pensaron que podría ser una tormenta. “El edificio no está ahí”, dijo que le dijo a su esposa. “El apartamento de mis padres no está ahí. Se fue.”