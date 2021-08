¿Qué se sabe de la variante Lambda del coronavirus y cómo está siendo su expansión?

La variante Delta del coronavirus es ya la predominante en el mundo, causando un gran aumento de contagios y un paso atrás para frenar el virus. Ahora, una nueva variante, conocida como Lambda, está inquietando al mundo y en concreto a Europa, con casos que podrían dar lugar a que se repita lo sucedido con la cepa de Covid-19 originada en India.

Lambda tuvo su primera aparición en Perú, donde más del 80% de los casos positivos se han contagiado por esta variante. Aunque surgió en diciembre de 2020, fue en junio de este año cuando la Organización Mundial de la Salud la incluyó entre las consideradas como VOI, es decir, variantes de Interés (Variant Of Interest en inglés). En Chile, uno de los países más avanzados en vacunación, subieron fuertemente los contagios por su alta capacidad de contagio, lo que recuerda a la Variante Delta. Por otra parte, La Organización Panamericana de la Salud, ha confirmado que Lambda no tiene tanta presencia como la variante Gama (originada en Brasil).

La jefa de la célula técnica anticovid de la OMS, María Von Kerkhove, dijo que la OMS está siguiendo esta variante y el resto de variantes identificadas en colaboración con una red internacional de expertos. “Lo importante (de una variante) es ver cómo circula y si la transmisión se dispara. Lo que vemos en el caso de la variante lambda es que no parece despegar cuando se reporta en un país, incluso en Perú, donde se detectó por primera vez”, explicó Von Kerkohve.

Esta variante ha sido detectada en 40 países, entre ellos España, pues los últimos casos en aparecer han sido en Euskadi tras detectarse dos casos, uniéndose a Extremadura como regiones donde ha irrumpido. En Israel, Francia o Alemania también hay rastros de esta cepa.

De momento, no está causando grandes estragos y esta variante no sería resistente a las vacunas, pero alertan de que los países deben aumentar el ritmo de vacunación para evitar males mayores. Según la OMS, hay muchas mutaciones de esta variante y cada cambio del virus puede alterar y amenazar la capacidad de las vacunas para funcionar bien, aunque por ahora no se ha visto que esto haya ocurrido con ninguna de las variantes anteriormente detectadas.

a responsable de inmunizaciones en la OMS, Kate O’Brien, aseguró que las vacunas que están autorizadas siguen mostrando eficacia para todas las variantes que se están siguiendo, en particular a la hora de evitar cuadros graves y hospitalizaciones.