Kathy Hochul, primera gobernadora del estado de Nueva York

Nueva York tiene, desde hoy, una gobernadora al frente: Kathy Hochul. La hasta ahora vicegobernadora se convierte en la primera mujer en la historia del estado en ostentar el cargo. Hochul decidía nombrar, además, a otras dos mujeres, asesoras políticas con amplia experiencia, a ocupar otros dos puestos clave de su gabinete. Kaaren Persichilli Keogh y Elizabeth Fine.

Conocida por sus iniciales “KPK” en la esfera política, Persichilli estará a cargo de la secretaría de la gobernación, el puesto de mayor rango por detrás de la gobernadora, sucediendo a Melissa DeRosa, quien describió a su antecesora como una “super-estrella” y ha sido hasta ahora la mano derecha del ex gobernador Andrew Cuomo.

La abogada Elizabeth Fine, con una amplia trayectoria política en Manhattan y en Washington, completará el trío femenino al frente del poder ejecutivo del estado de Nueva York, agitado por las recientes acusaciones de acoso sexual contra el gobernador saliente. En su último discurso como gobernador, este lunes, y con un tono desafiante, Cuomo afirmó haberse sentido obligado a renunciar al cargo por la presión política y mediática, que provocaron que se apresuraran a juzgar las acusaciones de acoso sexual contra él.

Andrew Cuomo aprovechó sus palabras de despedida para culpar a la “presión política y el frenesí de los medios” por la que considera una campaña contra él por un acoso sexual que no cree haber cometido. La Fiscalía de Nueva York encontró indicios contra él a través de un informe de 165 páginas con investigación llevada a cabo durante cinco meses y avalando el testimonio de acoso sexual de al menos 11 mujeres que habrían trabajado para él.

En la pesquisa, cuyo resultado se dio a conocer el mes pasado, se entrevistó a un total de 179 testigos y se recopilaron decenas de miles de documentos y pruebas, destapando un escándalo de conductas y comentarios de índole sexual en el ámbito laboral contra Cuomo.

El ex gobernador de Nueva York, que ha ostentado el cargo durante los últimos 10 años, se despidió amenazante: “habrá otro momento para hablar sobre la verdad y la ética de la situación reciente en la que me he visto involucrado”, dijo Cuomo.

“La verdad, en última instancia, siempre se revela. El informe del Fiscal General fue diseñado para ser un petardo político sobre un tema explosivo, y funcionó”, añadió Cuomo, quien sigue defendiendo su inocencia frente a las acusaciones de acoso sexual contra él.