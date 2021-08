Los talibanes condenan a muerte al hermano de un traductor que trabajó para Estados Unidos

El régimen talibán va a tener que incluir en su Gobierno un “ministerio de desmentidos”: no hay represión, no matan a nadie, no tienen relaciones con Al Qaeda...cuando las evidencias que se van conociendo dicen lo contrario. La última noticia a este respecto es que han condenado a muerte al hermano de un traductor afgano, según cartas obtenidas por CNN. Le acusan de ayudar a Estados Unidos y brindar seguridad a su hermano, quien se desempeñó como intérprete de las tropas de este país.

Las cartas son solo un ejemplo de cómo los talibanes están amenazando directamente a los afganos que trabajaron con Estados Unidos o son familiares de quienes lo han hecho, subraya la televisión. “Se le ha acusado de ayudar a los estadounidenses”, escribieron los talibanes en la primera de las tres cartas al hombre afgano, y agregaron: “También se le acusa de brindar seguridad a su hermano, que ha sido intérprete”.

La primera carta de los talibanes, que está escrita a mano, ordena al hombre que comparezca a una audiencia. La segunda carta, escrita también a mano, es un aviso de que no se presentó a la audiencia. En la tercera misiva, que está mecanografiada, los talibanes notifican al hombre que debido a que rechazó las advertencias previas para detener “su servidumbre a los cruzados invasores”, e ignoró una citación para comparecer a una audiencia, era “culpable in absentia” y será condenado a muerte. CNN no identifica al hombre afgano, ni a su familiar, para proteger sus identidades en medio de las amenazas que enfrentan.

Las cartas, que fueron escritas en pastún y traducidas al inglés para CNN, tienen sellos que coinciden con los de las cartas de archivo de los talibanes. “Estas decisiones judiciales son definitivas y no tendrá derecho a objetar”, dice la tercera carta. “Elegiste este camino por ti mismo y tu muerte es eminente [ sic ], si Dios quiere”.

Las cartas contradicen las garantías que hizo el portavoz talibán Zabiullah Mujahid en una conferencia de prensa la semana pasada, mientras el grupo intenta proyectar una imagen más moderada al mundo. “Nadie resultará herido en Afganistán”, dijo Mujahid. “Por supuesto, hay una gran diferencia entre nosotros ahora y hace 20 años”.

Por otra parte, hoy se ha sabido que Irán ha reanudado sus exportaciones de petróleo a Afganistán.