“China y Rusia parecen estar desesperados por reconocer al Gobierno talibán”

¿Qué errores ha cometido Estados Unidos en Afganistán?

La primera lección de la lucha contra el extremismo y el terrorismo es aislar al enemigo en lugar de ampliar su personalidad para justificar el uso intensivo de la fuerza. En el caso de Afganistán, Estados Unidos y sus aliados deberían haber ido tras Al Qaeda mientras llegaban a un acuerdo con los talibanes con la ayuda de cuatro países que habían reconocido el régimen, es decir, Turkmenistán, Pakistán, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. Cualesquiera que sean las justificaciones contra el comportamiento extremista y radical de los talibanes, el hecho es que solo Al Qaeda fue considerado responsable del terrorismo el 11 de septiembre de 2001. No se le dio una oportunidad a la diplomacia y el presidente George W. Bush presionó apresuradamente para que hubiera una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el despliegue de tropas. La decisión fue unilateral basada en la doctrina de “con nosotros” o “contra nosotros”. Unos 15 años después del conflicto, Washington eliminó a los talibanes de la lista de sanciones de la ONU y comenzó las negociaciones en Doha. También en el caso de Irak, las amenazas sobre el terreno no se establecieron como una prueba clara y definitiva de la existencia de armas de destrucción masiva, así como de la presencia de Al Qaeda, e incluso no se requirió la aprobación del CSNU. La retirada parcial de las tropas estadounidenses de Irak provocó un vacío de seguridad, lo que permitió que el estado paria de Irán tomara las decisiones. Bagdad será una mayor humillación para Estados Unidos cuando decida retirar las tropas restantes en el país azotado por la guerra. Afganistán se está presentando ante el mundo como un fracaso espectacular en el entrenamiento de las fuerzas armadas, el servicio policial, la desradicalización y la construcción del Estado en general.

¿Qué más hizo mal Estados Unidos?

Las potencias democráticas como Estados Unidos toman decisiones basadas en la conveniencia política, mientras que Rusia y China consideran el interés y la política a largo plazo debido a que su liderazgo no requiere buscar la aprobación pública de las políticas del gobierno. Además, el complejo industrial militar en EEUU jugó un papel gigantesco en la perpetuación de la presencia militar en Afganistán y el uso de los últimos sistemas de armas contra los mal equipados milicianos.

¿Exportar la democracia a otros países enviando soldados es una mala idea?

EEUU y las misiones militares dirigidas por la ONU no son capaces de construir el estado de un país lanzando en paracaídas a personas altamente educadas e inyectando ideas brillantes y exitosas. En ausencia de un entorno propicio creado principalmente por la legitimidad, es posible que el resultado nunca sea mejor que el observado en Vietnam, Irak y Afganistán.

¿Qué factores externos desestabilizaron la estrategia de EEUU en Afganistán?

Ha habido una incapacidad para salvaguardar a Afganistán de la influencia parasitaria de actores desestabilizadores externos, incluidos actores estatales. En Irak, por ejemplo, elementos iraníes no fueron controlados, lo que animó a que los generales de Irán se convirtieran en agentes del poder en Irak. De manera similar, en Afganistán, EE UU no pudo imponer el fin del movimiento talibán ni destruir el afgano de Al Qaeda.

¿Será más intransigente el nuevo régimen en Afganistán?

Es demasiado pronto para predecir el futuro de Afganistán. Por ahora, el liderazgo talibán parece estar en estrecho contacto con el emisario del presidente Biden, Zalmay Khalilzad, quien ha presionado mucho a la milicia para que adopte un enfoque más inclusivo. Aunque Washington aún no reconoce la configuración de los talibanes, las esperanzas de inclusión de otros actores políticos parecen altas, ya que están en marcha las conversaciones con el ex presidente Hamid Karzai, los ex primeros ministros Abdullah-Abdullah y Gulbaddin Hektmayar, etc. No han optado por hacer cumplir la ley islámica como se hizo después de la toma de control de Kabul en 1996. Aunque se ve empañada por múltiples desafíos económicos y de seguridad, las fronteras permanecen abiertas y el comercio continúa. Hasta ahora, los talibanes sólo persiguen a los afganos que trabajaban en estrecha colaboración con las tropas extranjeras. Los ve como traidores y espías. Sin embargo, es probable que las escenas de decapitaciones públicas y tortura sigan siendo un terrible recuerdo del pasado. Los talibanes saben que las prácticas duras a la antigua pueden provocar la indignación pública, ya que los afganos se han vuelto mucho más conscientes y conectados durante las últimas dos décadas, gracias a los medios de comunicación gratuitos y al acceso a Internet en las zonas urbanas.

¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrentan los talibanes a partir de ahora?

Los talibanes tienen cuatro desafíos clave que enfrentar en el futuro inmediato. Uno, generar confianza entre otros actores políticos y llegar a un punto en común sobre la constitución del país y el proceso electoral o de selección mientras se acuerda un arreglo provisional para compartir el poder. Dos, establecer fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia disciplinados y bien capacitados para protegerse de las amenazas a la seguridad y mantener el orden público. Tres, abordar las preocupaciones ideológicas y económicas del pueblo afgano para detener el probable éxodo de refugiados o el estallido de protestas generalizadas y el inicio de una guerra civil. Y cuatro, si milicias más pequeñas como las que se presenciaron en Baghlan emergen en otras provincias, el país puede sumergirse en una sangrienta guerra civil. El valle de Panjsher, todavía independiente, también puede ser la base de una nueva guerrilla contra los talibanes. Un nuevo conflicto interno desacreditará al gobierno de Afganistán ante la sed de reconocimiento mundial y de ayuda, salvo en algunos países vecinos.

¿Qué países serán los principales aliados del gobierno talibán?

Hasta ahora, China y Rusia parecen estar desesperados por reconocer al gobierno talibán. Pakistán, Turquía, Arabia Saudí y los estados del Golfo están optando por una política de esperar y ver, ya que ninguno quiere estar en el lado equivocado de la opinión pública mundial al hacer un movimiento apresurado. Pakistán sigue siendo el único país que facilita la salida de afganos y otros residentes extranjeros en Afganistán. Por lo tanto, su embajada, trabajando horas extras, ha hecho una contribución vital en medio de la terrible situación en Kabul y otras ciudades clave. Pakistán, Arabia Saudí y Turquía también están comprometidos a facilitar las conversaciones dentro de Afganistán para un acuerdo de poder compartido que lidere un gobierno interino.

¿Deberían los países occidentales reconocer un nuevo gobierno talibán como pretende hacer China?

China aún no ha reconocido formalmente al gobierno talibán. Los países occidentales, así como los estados musulmanes, tendrán que esperar a que se acuerde la nueva constitución o al menos hasta la formación de un gobierno interino que incluya representantes de otros partidos, incluidas mujeres y minorías.

¿Quién es el comandante en jefe del régimen talibán? ¿Quién organizará su gobierno y cuáles serán sus metas a corto plazo?

Es probable que el principal negociador de los talibanes, Mulla Baradar, encabece el gobierno, mientras que Haibatullah Akhundzada, el líder supremo de la milicia, permanecerá fuera de la jerarquía ejecutiva. Los talibanes aspiran a demostrarle al mundo que son mejores que los gobiernos de Karzai y Ghani y que no solo pueden cumplir con la justicia social y la economía, sino también con el orden público y el frente diplomático. Los objetivos a corto plazo del gobierno parecen hacer de Afganistán un estado que respeta la sharia y promueva prosperidad, estabilidad y coexistencia pacífica en la región. Sus relaciones con Irán parecen demasiado buenas para ser verdad, mientras que los líderes talibanes siguen participando en conversaciones clandestinas con Estados Unidos y otras potencias.