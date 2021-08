La llegada a Kabul de los talibanes supone una victoria para Pakistán, que ayudó a los insurgentes en los años 90 del siglo pasado y fue uno de los tres únicos países que reconocieron entonces al régimen extremista junto con Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. Al mismo tiempo, la victoria talibán genera problemas de inseguridad en Pakistán, donde la rama radical de los talibanes son un factor de desestabilización del país. Taha Siddiqui, periodista exiliado en Francia y premiado en varias ocasiones por su trabajo, explica a LA RAZÓN cómo puede ser el nuevo régimen talibán y la posición de Pakistán en esta crisis.

¿Impondrán a los talibanes un régimen menos regresivo y más inclusivo?

Hay indicios de que los talibanes ya están volviendo a sus viejos hábitos en otras partes de Afganistán, con la implementación de estrictos controles extremistas islámicos sobre la gente. Hay informes de mujeres a las que se les dice que se queden en casa, que cubran su cuerpo, que no se permite la música, y que a los hombres se les dice que no se afeiten la barba. Así que es más o menos lo mismo. El mundo está mirando, y quieren dar la impresión de que han cambiado. Ahora también son mucho mejores en propaganda, así que tenemos que tener cuidado.

¿Cuánto apoyo genuino tienen los talibanes entre la población local de Afganistán?

Los talibanes no cuentan con un apoyo genuino entre la población. La gente solo quiere la paz y los talibanes la destruyeron durante dos décadas. Ahora, con su ocupación de Afganistán, el pueblo puede sentir que pondrá fin a la guerra para que simplemente acepten a los talibanes. Además, los gobiernos anteriores que siguieron a la caída de los talibanes fueron vistos cada vez más como corruptos y patrocinados por Occidente. Así que perdieron legitimidad y los talibanes la han ganado, en ausencia de otras alternativas políticas sólidas.

¿Qué papel desempeña Pakistán en esta crisis?

Pakistán es el principal saboteador en Afganistán. Los talibanes afganos y muchos de sus afiliados, como la red Haqqani, tenían su base en Pakistán durante los últimos 20 años. Pakistán ha apoyado la militancia islamista en Afganistán desde la década de 1970, incluso antes de que los estadounidenses se involucraran con los muyahidines de la década de 1980 contra los soviéticos. Pakistán ve a Afganistán como una amenaza porque los afganos no reconocen la frontera pakistaní y la llaman una demarcación británica. Para ellos, las áreas pastunes de Pakistán también son parte de Afganistán. Y, por lo tanto, para contrarrestar ese nacionalismo afgano, Pakistán apoya a militantes islamistas que están más alineados con la República Islámica de Pakistán que con el nacionalismo afgano. Pakistán ha jugado un doble juego al coger dinero de Occidente para luchar en la Guerra contra el Terrorismo y luego patrocinar a los talibanes afganos dándoles refugio, entrenamiento, armas, etc. El mundo debe responsabilizar a Pakistán.

¿Por qué fracasó Estados Unidos en Afganistán?

Una de las principales razones por las que Estados Unidos fracasó se debe a su confianza en Pakistán. Mientras luchaba contra los talibanes, Pakistán, un aliado de Estados Unidos, dio refugio a los militantes que simplemente cruzarían a Pakistán a través de la frontera y desaparecerían, y luego regresarían y atacarían otro día. Pero no fue solo Pakistán el que desangró a Estados Unidos en Afganistán. Irán, Rusia y China durante algunos años también han estado desestabilizando Afganistán por sus propias razones estratégicas. Estados Unidos y Occidente fracasaron no por los afganos, sino porque otros países de la región no querían una solución pacífica que diera crédito a los estadounidenses.

¿Qué pasará con los derechos de las mujeres afganas?

Hasta ahora, todos los indicios indican que los talibanes restringirán los derechos de las mujeres. Los talibanes les están diciendo a las mujeres que no salgan de sus hogares, lo llaman una medida temporal, pero es una indicación de lo que está por venir. Con respecto a la educación, los talibanes dijeron que a las mujeres se les permitirá hacer todo de acuerdo con la ley islámica. Pero la ley islámica ha ido contra las mujeres, especialmente cuando se trata de la igualdad entre los dos géneros. Es poco probable que los talibanes permitan que las mujeres sean libres y obtengan educación superior porque si las mujeres obtienen educación, puede desafiar su autoridad, ya que son patriarcas que obtienen el poder de subyugar a las mujeres