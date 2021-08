AMLO y Trump eran más amigos de lo que se piensa: tenían un “pacto de silencio” sobre el muro fronterizo

Andrés Manuel López Obrador tenía un “pacto de silencio” con el exmandatario estadounidense Donald Trump sobre el muro fronterizo, según ha revelado el presidente mexicano en su nuevo libro “A mitad del camino”.

El mandatario mexicano menciona esta polémica al narrar que le propuso a Trump eliminar las comisiones del envío de remesas en una llamada del 21 de marzo de 2020, según el capítulo de “El respeto al derecho ajeno es la paz” del texto.

“Todavía no terminaba yo mi propuesta cuando ya estaba él casi gritando: ‘No, no, no’”, escribe López Obrador. ”Hasta entonces jamás había pronunciado ante mí la palabra muro, pues era un asunto implícitamente vetado en nuestras conversaciones. Sin embargo, en esa ocasión, me dijo que lo que estaba pensando era en lo contrario, es decir, en aumentar las comisiones por remesas para pagar el muro”, sigue.

Posteriormente, AMLO argumentó en la llamada que el muro no servía al señalar un túnel recién encontrado entre Tijuana y San Diego. ”La verdad es que no aguantó la risa y me replicó que no podía conmigo. Ni él ni yo continuamos con el tema de las comisiones y del muro y se acabó en buen plan la comunicación, quedando vigente el pacto de silencio sobre el famoso muro”, afirmó López Obrador.

La relación con Trump es uno de los temas que el presidente desarrolla en su libro, donde lo considera un “estadista”. Los elogios de López Obrador en este texto han despertado críticas en México porque en 2017, cuando era aspirante a la presidencia, el político izquierdista publicó un libro titulado “Oye, Trump”, en el que criticaba la xenofobia del republicano.

En contraste, en el nuevo material, donde habla de la “sorprendente relación” con el republicano, el presidente mexicano destacó la “confianza” existente entre mandatarios. ”Aunque muchas voces pronosticaron que el expresidente Donald Trump y yo íbamos a enfrentarnos, en los hechos la relación fue respetuosa y constructiva para nuestros pueblos y naciones”, afirma López Obrador en el libro.

Asimismo, unas páginas más adelante, AMLO agrega: “Por eso siempre he sostenido que con él nos fue muy bien”. Además, admitió que eso influyó en su controvertida decisión de noviembre pasado de no reconocer la victoria electoral del demócrata Joe Biden “por prudencia”.

“Influyó, pero no fue lo fundamental, para esperar a que se terminara el proceso electoral en Estados Unidos y felicitar al señor Joe Biden, en su condición de presidente formalmente electo”, reafirma el mandatario en su texto.

En otra muestra de la relación entre ambos, el presidente relata en el texto que tras enfermar de covid-19 en enero pasado, cuando Trump ya no era presidente, el estadounidense le mandó la costosa combinación de fármacos Regeneron, que él mismo había usado.

No obstante, lo rechazó porque él ya estaba tomando Remdesivir y Baricitinib. También destacó la reacción de Vladimir Putin, presidente de Rusia, quien le ofreció el servicio de un grupo de médicos especialistas. “En contraste con su fama de hombre duro al final de la conversación me expresó que oraría por mí”, comentó.